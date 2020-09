MisteroBianconero Exxx…Polzive!!! Si apre uno squarcio allo StadioFriuli. Chi ha attaccato lo striscione contro Udinese Calcio? Esclusivo

Chi c’era nella BMW coupé utilizzata sabato 22 agosto per attaccare uno striscione contro l’Udinese Calcio? Il velo di mistero si sta squarciando grazie alle telecamere interne dello Stadio Friuli. Uno striscione senza firma cui l’AUC ha subito preso le distanze.

Eccola, la vettura usata dai pischelli sabato 22 agosto per appendere lo striscione fuori dai cancelli delle tribune contro l’Udinese Calcio. Il circuito interno ha registrato le immagini che sono nelle disponibilità di Leopost. Sulle prime si pensava ai soliti tifosi irritati per i saliscendi della squadra, in realtà c’è altro.

Ben altro, che affonda nei misteri dell’Io filosofico e competitivo di Eros e Thànatos: Informazione contro disinformazione. Non a caso l’Associazione Udinese club ha subito condannato sia il testo 〈Senza soldi, progetto e passione…〉, che il gesto, definendolo: «Inaccettabile». La vettura usata per il blitz nasconde tanti misteri che man mano vengono a galla. L’inattesa sfuriata del direttore della Tv dei Pozzo esplosa venerdì scorso (Vedi Leopost di ieri), conduce all’aspetto più tragicomico e fatale della vicenda: i passeggeri della coupè.