ModelloBuja Exxx…Polzive!!! Il sindaco rade al suolo le lobby e la cuccagna dei tamponi. Test antigeni e rapidissimi certificati CE al costo di 5€. Pronti 300 pezzi esiti in 20′. Esclusivo

Buja, un pianeta a sé stante dove vale ancora il detto che, se ti serve un’arma nucleare, a Buja te la portano a domicilio. Il sindaco Stefano Bergagna è il clamoroso interprete del “Modello Buja” applicato stavolta al famigerato tema dei tamponi e alla snervante attesa dei risultati. Soprattutto in Friuli, una pena.

Vista l’emergenza, il sindaco Bergagna ha tirato su le maniche e, per superare tutte le incognite para burocratiche e lobbiste del piatto ricco mi ci ficco, ha estratto dalla propria esperienza la soluzione per i residenti: ha acquistato 300 test antigeni certificati CE conformi alle norme europee prodotti dalla Lepu-Medical-Sars con sede in Olanda. I test servono per individuare la positività o meno delle persone nell’arco di venti minuti. 50 verranno utilizzati per i dipendenti comunali, 250 nella casa di riposo. Si tratta di un test non invasivo il cui risultato lo si ottiene rapidamente. Secondo l’azienda fornitrice, il margine di errore sul positivo è del 99% mentre sul negativo del 92. Al limite, per conferma, il test si può ripetere 12 ore dopo. Si tratta di una vera e propria rivoluzione giacchè fa saltare tutto il sistema lobbystico messo in piedi dai centri privati che si sono fiondati a capofitto sulla mangiatoia Pestilenziale. I privati fanno pagare i test oltre 80 euri e i dipartimenti non riescono a fornire in tempo utile i risultati.