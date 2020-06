MoscheaFriulana Exxx…Polzive!!! Il sindaco è un caprone e non legge le carte, lo prendono per il culo anche gli arabi: “Nessuna moschea in via del Vascello!!”. La sede del centro culturale autorizzato è in via Marano Lagunare. Studia! VideoIntervista esclusiva.

Giornata da dimenticare per il sindaco leghista di Udine Fontanini. Accortosi della devastante portata politica della moschea a Udine, confonde anche la via in cui sorgerà il nuovo centro commerciale, culturale e residenziale per gli arabi. Il video che ha diffuso per la stampa rivela la totale ignoranza di Fontanini rispetto alla questione del rilascio della concessione. Il nuovo centro sorgerà in via Marano Lagunare e non certo in via del Vascello, errore grossolano che rivela l’approssimazione con cui è stata affrontata la questione da parte della maggioranza. Non legge le carte che sono chiarissime:

Centro culturale e, nell’allegato, la modifica alla destinazione d’uso: sarà un luogo di culto. In via Marano Lagunare! Studia Pieri!