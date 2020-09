ManiKomioVenezia Exxx…Polzive!!! S’alza lo spettro elezioni anticipate in Laguna. Sbrego Conte-Di Maio. Cerimonia d’apertura della rassegna stasera alle ore 19. Proiezione del film Lacci. Esclusivo

A Venezia è campagna elettorale per le comunali del 20 e 21 settembre con l’uscente Brugnaro favorito. Malgrado il governo nazionale si regga sulla coalizione giallorossa, a Venezia sia i grillini che il PD correranno divisi. I rimbalzi che giugono dalla capitale sono furiosi. L’emendamento sulla proroga nomine servizi segreti é il pretesto che alcuni Pasdaran del ministro degli Esteri stanno cavalcando per incendiare la maggioranza. Circola con insistenza l’ipotesi elezioni anticipate. Turbolenze che raggiungono l’Est del Nord Est. Per l’intanto, stasera aprirà i battenti la 77esima edizione della mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. L’atmosfera è surreale per via del covid. Il Red carpet sarà nascosto al pubblico da un’apposito divisorio.

Dopo l’inaugurazione sarà proiettato il film fuori concorso “Lacci”.

Mercoledì 9 settembre nellasala Tropicana 1 dell’hotel Excelsior del lido, si terrà il premio speciale “Robert Bresson”.