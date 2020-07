NarcisoGajardo Exxx…Polzive!!! Pordenone si conferma provincia per anziani: il 70enne Gaspardo rieletto presidente ATAP: 50mila euri/anno. Spunta il bidone da 50milioni che il Mediocredito FVG ha tirato ai friulani per arricchire Generali. Giovani senza mutande. Esclusivo

L’assemblea dei sindaci riunita ieri a Cordenons (Pn) ha rinnovato la fiducia per la seconda volta al pensionato Narciso Gaspardo: è di nuovo presidente del CDA dell’Atap, la società di trasporto pubblico locale della destra Tagliamento. Sono stati invece rinnovati in toto gli altri 4 consiglieri: Monica Mezzarobba, Luciano Pettarin, Massimo Zoppi e Maria Paola Galante, quest’ultima quota centrosinistra. In ATAP, Gaspardo svolge anche il ruolo di amministratore delegato. Compenso complessivo circa 50mila euri/anno. Giovanotti in mutande.

Il Cuccia della Destra Tagliamento è una vecchia conoscenza di queste pagine essendo stato dal 2011 al 2012 direttore generale apicale e dal 2012 al 2016 Direttore Generale di Mediocredito la cassaforte dei bidoni friulani.

Un paio d’anni fa mentre erano in corso le trattative per il “regalo” dell’istituto della regione FVG a ICCREA, è spuntato il famoso prestito obbligazionario e convertibile che la banca delle rapine ai friulani aveva emesso nel giugno del 2014 e che è stato sottoscritto da Generali. Il valore della fregatura era di 50milioni di euri per 10 anni al tasso d’interesse del 5,25%.

Un piatto ricchissimo che i furbastri delle assicurazioni Generali non si sono lasciati sfuggire grazie anche alla complicità dei vertici della banca, Gaspardo in testa. Il tasso d’interesse che la partecipata della regione FVG aveva concordato con Generali era stato fissato nel 5,25%. Una percentuale folle, da brivido, che rivela la sbattitura di coglioni del Cuccia nostrano rispetto a un’amministrazione oculata e frugale che l’istituto, partecipato dalla regione FVG, richiedeva. Occorre dire che i friulani stanno ancora pagando il bidone dei geni friulani giacché scadrà nel 2024. 50 milioni di euri al tasso di oltre il 5% per 10 anni. Una Cuccagna.

Chi ha voluto e perché è stata sottoscritta questa devastante operazione? Il retroscena ribalta la scena e a breve, in pagina, ci saranno ulteriori sviluppi. Resta l’interrogativo per l’ATAP. Quali garanzie di eticità, risparmio, contenimento delle spese, può assicurare all’azienda pordenonese il rinnovato presidente Gaspardo?