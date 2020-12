EvvivaNatale Exxx…Polzive!!! La Grande Festa Rossa. Le Puledre agli arresti domiciliari infiammano le fantasie dei Friulani. A ruba i VibratoriAMuro. In offerta speciale in Viale Venezia. Esclusivo.

In calce l’esempio di come funziona il masturbatore a muro che fa girar la testa ai friulani. E’ il più venduto.

Dopo che su queste pagine sono state pubblicate le quotazioni del grano, del latte e dell’uva, a Natale é doveroso conoscere i prezzi dei giocattoli sessuali che quest’anno vanno a ruba. Occorre dire che sono più vantaggiosi rispetto a quelli dello scorso anno. Dildos in offerta speciale. Si va dai 18 euri per il prodotto regolare, agli 80 del vibratore da incollare sul muro. Formidabile. Buone Feste lettori. E sono Feste di livello causa Zona Rossa. Tuttavia gli arresti domiciliari degli italiani hanno provocato un impressionante innalzamento delle vendite di giocattoli sessuali. I giorni del Lockdown nelle mani delle Puledre. Ci pensano loro ad infiammare le fantasie dei friulani. Masturbatori di gomma e vibratori ultimo grido per dimenticare la peste.

Il dildo “a muro”.