NataleSpeciale Exxx…Polzive!!! Il sindaco leghista di Forni di Sopra (Ud) non si fida dei carnici: Gli addobbi natalizi si comprano in Puglia, costo 26mila€. Impiegati 7 operai per il montaggio. Bufera Dolomitica. Friulani alla canna del gas. Esclusivo.

Cos’hanno in più le imprese pugliesi rispetto a quelle carniche? Per quali ragioni un sindaco della lega impegna oltre 26mila euri per acquistare addobbi natalizi da un’azienda pugliese?

E’ ben vero che a pochi chilometri da Forni di Sopra ci sono diverse aziende che forniscono un prodotto natalizio migliore e a un prezzo inferiore e senza la necessità di impiegare 7 operai, pagati vitto e alloggio 〈800€ l’appartamento, 700€ per macelleria e cooperativa di consumo〉, per il montaggio dei ‘metalli’. Tuttavia il sindaco leghista non si fida della qualità carnica e si è rivolto in Puglia. Cosa legherá Forni di Sopra alla città di Maglie? Spunta un sospetto cui i Comacheros sono al corrente e daranno la risposta prossimamente.

Resta una Val Tagliamento stordita e fornesi indignati per l’impressionante impegno di spesa per addobbi natalizi tirati sù in tempi di Covid. Le presenze turistiche sono a zero, le piste chiuse, ristoranti e osterie kappaò. Tuttavia la “cozza” delle Dolomiti non si è persa d’animo e il sindaco Lenna, che ha ricevuto da Dose le deleghe del settore tecnico, ha fucilato circa 26mila euri per illuminare il cuore delle dolomiti friulane.

In Val Tagliamento non si erano mai visti alberi di Natale di metallo giacchè Forni di Sopra è famosa per essere la patria dell’inconfondibile abete carnico. Nulla da fare, il metallo pugliese ha raso al suolo il profumo alpino. Ma la sarabanda non è finita e a dimostrazione che ai carnici restano solo le briciole, il sindaco-dirigente ha affidato l’abbellimento delle strade interne, ovvero l’appalto minore, alla Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra (installazione, gestione e rimozione di addobbi natalizi per un massimo di 50 pezzi), per un importo di € 3.416,00. Totale circa 30 mila euri. Carnia infetta, Regione malata.