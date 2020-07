SudControNord Exxx…Polzive!!! La Calabria sfida il Friuli e il Veneto: “Causa Covid, al Nord non sarà più possibile praticare una cultura del turismo, in Calabria il distanziamento sociale si pratica da 3.000 anni”. Video Esclusivo

Il Covid fa esplodere l’atavico conflitto del Nord contro il Sud. E questa è la dimostrazione che si ricava dal filmato promozionale dell’associazione dei comuni calabresi che rade al suolo le stazioni balneari del Nord Italia: Grado, Lignano, Bibione, Jesolo. Il Sottotesto è categorico: “Un tempo queste erano mete meravigliose del turismo mondiale, ma oggi con il dilagare dell’epidemia nel Nord Italia, non sarà più possibile praticare una cultura di massa del Turismo con un sistematico sfruttamento, del suolo e un impatto ambientale devastante. Ma un Italia esiste un luogo dove c’è la cultura del rispetto del suolo. E del distanziamento sociale. Ed è La Calabria”.

Spot choc dei Comuni della Locride per promuovere il turismo al Sud a dispetto del Nord, dove andare in vacanza, a parere dei Comuni calabresi, potrebbe essere un azzardo. «Politiche ambientali sanitarie e suicide orientate al business hanno distrutto la sanità e consentito all’inquinamento di esplodere e causato migliaia di morti», recita il claim della pubblicità promossa dall’Associazione dei Comuni della Locride. E poi: «In Calabria il distanziamento sociale si pratica da 3000 anni. Una forma di civiltà e di rispetto che ha preservato queste terre da un contagio di massa come avvenuto altrove».

Lo spot – che ha la durata di 2 minuti, ma avrà anche versioni più brevi e conterà su una diffusione nazionale sui social network e sulle TV locali, esordisce con alcune immagini delle spiagge del Nord Italia come Bibione, Jesolo, Rimini o Rapallo, affollatissime anche in queste ore e «dove il distanziamento sociale è una chimera» scandisce implacabile il sottotesto del commercial.

Poi le immagini sfumano sul Sud: spiagge sterminate e mozzafiato della Locride, di Africo, di Bianco, di Caraffa del Bianco, di Locri, di Siderno per non parlare dell’Aspromonte incontaminato e selvaggio, dove primeggia San Luca borgo che ha dato i natali a Corrado Alvaro. Nello spot viene celebrata la cultura dell’accoglienza meridionale e la possibilità di trascorrere una vacanza sicura.