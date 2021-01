OndataModerata Exxx…Polzive!!! Riservatissimo vertice dei centristi Fvg a Udine. Disegnato il perimetro 2021: Trieste-Latisana-Pordenone-Grado. Il caso Udine e la concimatura a Lignano. Esclusivo.

Sergio Bini, Michele Zanolla ed Edy Morandini. Oltre che riservato, quello di oggi a Udine è stato un vertice improvviso e determinato dalla difficile agibilità politica emersa in alcune amministrazioni cui i moderati friulani si trovano in maggioranza. Priorità assoluta a Udine, dove il capogruppo Zanolla non nasconde il suo disappunto e la delusione rispetto alle promesse elettorali. Segue…

Il leader udinese è mortificato soprattutto per la questione sicurezza 〈coté centrodestrista〉 e per l’assessore Alessandro Ciani cui ha chiesto più volte al sindaco Fontanini che venisse affiancato da una cabina di regia. In quanto alla federazione in consiglio comunale con Forza Italia ( potenziali 7 consiglieri), a causa della ruggine fra i due assessori azzurri Cigolot e Barillari, il percorso si è ormai interrotto. Sul punto, Zanolla ha proposto a Bini e Morandini di insistere sull’idea di un sindaco di area moderata per il dopo Fontanini a Udine. Occorre un cambio di passo radicale rispetto a questa svalvolata maggioranza. Morandini e Bini hanno poi affrontato il tema Grado e la spinosa questione delle terme e delle concessioni balneari. Ad oggi, salvo sorprese, non c’è alcun dubbio che il duo Kovatsh-Maio possa garantire il rilancio dell’isola. Il vice coordinatore del partito, Del Bello, segue da vicino gli sviluppi.

Nel pordenonese il gruppo funziona a meraviglia grazie al vulcanico presidente del Frie Alessandro Da Re e alla coordinatrice Elisa Palù, insostituibile sponda nella destra Tagliamento. L’appoggio all’uscente Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone, è nelle cose.l

Sulla conferma di Dipiazza alla ricandidatura di Trieste o l’alternativa Rosolen, per i ragazzi di ProgettoFvg non ci sono preclusioni. Interessante invece la taratura su Lignano, voto nel 2022. Non è un mistero che Zanolla-Bini da tempo ragionano sul dopo Fanotto e non è nemmeno un mistero, vista la confusione dei tragici di Forza Italia regionale 〈arricchita dal caso dell’impresentabile Zanin-Mtf〉, che i fanali siano puntati sull’assessore Massimo Brini. Il disegno, accarezzato da Sergio Bini, prevede anche il passaggio del sindaco Fanotto con “ProgettoFvg”. Infine, Latisana pronta al voto, salvo Covid, fra pochi mesi. Fratelli d’Italia e Lega per Salvini, si stanno scannando per timbrare la candidatura. ProgettoFvg resta in attesa di chiarimenti da parte della coalizione e delle decisioni di Mauro Bordin, capogruppo del partito di maggioranza in regione.

Dopo il vertice udinese di oggi, il perimetro centrista si allarga e riserva una grande sorpresa per le prossime elezioni regionali. Il tema è stato srotolato e solo sfiorato ma la consegna è stata categorica: Silenzio assoluto.