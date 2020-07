OnoranzeFriulane Exxx…Polzive!!! Onore al ducetto. Codroipo annuncia con un’epigrafe il passaggio di Marchetti in Fratelli d’Italia: E’ tornato alla casa del padre Almirante. Esclusivo.

Il passaggio del sindaco di Codroipo dal limbo cui si era infilato dopo le divergenze con Savino-Riccardi in Fratelli d’Italia di Ciriani-Rizzetto, era nell’aria. E si è consacrato venerdì scorso con l’ufficialità del senatore Luca Ciriani.

Nel capoluogo del Medio Friuli, le celebrazioni erano già previste e qualcuno, forse incendiato dalle improvvise calure di questa pazza estate venti-venti, ha pensato di celebrare il lieto passaggio ricordando i trascorsi del ducetto che, sovente, allieta le pagine del blogger. Premessa indispensabile: lunga vita a Marchetti ma l’epigrafe è formidabile per diversi motivi, l’immagine di Giorgio Almirante, il testo che riporta: “Dopo lunga e penosa militanza immobilista in Forza Trieste (??!!)…speriamo che si metta al lavoro… “, ma soprattutto il luogo in cui sono stati affissi gli annunci: Goricizza, una delle 12 frazioni di Codroipo. Perché Goricizza? Nella frazione, celebre per il più fornito punto vendita di budella per insaccare la carne dei maiali (Savonitti), è germogliato il già sindaco Vittorino Boem ed è il buen ritiro del vice sindaco leghista Antonio Zoratti. In politica nulla accade mai per caso.