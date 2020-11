OrdinanzaFvg Exxx…Polzive!!! Fedriga ha emesso il documento. In vigore dal 14 novembre al 3 dicembre. Esclusivo.

L’attività somministrazione bevande ed alimenti dalle 15 alle 18 potrà svolgersi solo restando seduti al tavolo.

Al sabato le grandi e medie catene commerciali sono chiuse, compresi i parchi commerciali e gli outlet, escluse la vendita generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchierie ed edicole.

Negli esercizi commerciali accesso consentito a una persona per nucleo familiare (salvo minori sotto i 14 anni e persone con difficoltà). Per i Mercati all’aperto saranno attivi solo se i sindaci adottano un piano specifico: perimetrazione, un varco di accesso e uno di uscita, sorveglianza. Nei supermercati le prime due ore di apertura sarà garantito accesso a chi ha più di 65 anni. Lasciamo spazio, in quelle ore, a chi è in una fascia di età più a rischio.

Sarà sempre obbligatorio l’uso corretto della mascherina fuori dalla casa (eccetto sportivi, persone con patologie e bambini sotto i 6 anni). La mascherina sarà obbligatoria su mezzi privati se non con conviventi. Attività sportiva e motoria deve essere svolta in parchi pubblici e aree rurali con distanziamento sempre. Non si fa attività in vie e piazze dove rischio assembramenti.