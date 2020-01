OrgoglioFriuli Exxx…Polzive!!! Il puledro codroipese Max Felicitas sul tetto del Porno. Randellate sul tiraggio di Siffredi alla “Zanzara” di Cruciani: “Ritirati…vecchio…, vecchio…, ti tira solo perché prendi il viagra”. Esclusivo.

Svetta l’aquila del Friuli sul tetto del Porno grazie al tiraggio supersonico del codroipese Max Felicitas e sul tetto dei fans con Taylor Mega, la tacchina di Carlino (Ud) più modajola d’Italia. Un 2020 a tutta birra. 600 anni dopo il tramonto del patriarcato, il riscatto del Friuli dell’Est del NordEst. Sale l’orgoglio della disinvoltura friulana spurgata dai complessi d’inferiorità. Un esempio è stato fornito ieri era a “La Zanzara su Radio 24”.

E’ andato in onda uno scontro epocale tra due generazioni del porno, Max Felicitas, 28 anni, friulano di Codroipo (Ud) e Rocco Siffredi, 55 anni. Nei giorni scorsi Siffredi aveva messo in dubbio l’eterosessualità del giovane Max (vedi Leopost 11 gennaio), che aveva risposta sui social dando dell’ “anziano” a Rocco e invitandolo a ritirarsi dal porno per andare “in pensione”.

Ora, a La Zanzara, il faccia a faccia tra i due. Inizia Felicitas: “Io non c’entro, è sempre lui che attacca me. Non l’ho mai attaccato. E’ lui che mi dice le cose. Lui ha fatto capire che tu hai tendenze omosessuali: “L’unica cosa che mi è dispiaciuta è che lui mi ha dato del gay, ma dandogli una concezione negativa. Non sono stato solo io ad interpretarlo così. Basta leggere i commenti della Lgbt community”.

Ma tu lo hai chiamato “anziano pornoattore”: “Sì. Ho scritto che un anziano pornoattore ha bisogno di fare il mio nome per rimanere attivo sui social. Io dico la mia, mi sono sentito attaccato. Secondo me il punto finale di tutto è che lui deve continuare a fare le sue cose ed io le mie. Non ho capito perché dev’esserci lo scontro. Io non voglio più sentirlo, non voglio più sentire il suo nome”.

SIFFREDI: Lasciami finire. Non fare il furbo. Tu e Diprè avete lanciato, tu che dici di conoscere i ragazzi giovani, come fare il porno, cocaina, cocaina…ci sono i video…

FELICITAS: Ma che cazzo dici? Io non mi sono mai drogato in vita mia. Ritirati. Hai la demenza senile, ma che cazzo stai dicendo? Non permetterti di infangare il mio nome così. Ritirati, vecchio, vecchio, vecchio, vecchio, vecchio…

SIFFREDI: Max, Max, Max, Max…io ho 55 anni e purtroppo hai ragione…Io sono 35 anni che faccio questo lavoro. Questo ragazzo è venuto qua due anni fa insieme ad altri 70 ragazzi e quindi non si può permettere oggi dopo un anno di dire una marea di stronzate. Lui e l’amichetto suo Diprè…

SIFFREDI: (a Cruciani, ndr) Puoi fare una domanda al nostro amico pornostar a cazzo duro sempre, quando lo chiami e dice che è sempre in tiro. Il vecchio di 55 anni ha ragione, Max. Io sono comunque vecchio, su questo non ti posso dar torto. Ho un solo problema. Il cazzo mi tira sempre, che ci vuoi fare?

FELICITAS: Per forza, con tutto il viagra che ti prendi…

Siffredi: Cruciani, se io volevo sputtanarlo questo ragazzo, ma ha 26 anni e non mi va, ho almeno dieci ore di materiale a cazzo moscio…

FELICITAS: Ma che cazzo vai dicendo? Vai a vederti i miei video. Vecchio. Nonno. Io voglio chiudere tutta sta bufera che ha alzato lui. Io farò la mia strada e lui continui con la sua. Non ho capito che cazzo vuole da me. Io non parlerò mai più di lui…Cosa me ne frega di Siffredi? Lui ha usato la parola gay con una connotazione negativa. E questo io non lo posso accettare.

SIFFREDI: Ma a che cazzo ti stai attaccando? Attaccati alla figa, che è bella quella. Io non ho parlato di omosessualità.

FELICITAS: Io amo la figa più di te.

SIFFREDI: Io ho detto solo una cosa. Non fare la morale, tu non puoi fare la morale a nessuno

Felicitas: Ma vai a cagare, non toccare la mia famiglia. Merda, non toccare la mia famiglia, coglione, non toccare la mia famiglia. Vecchio, vecchio, vecchio, vecchio…

SIFFREDI: Imiti tanto il grande Sgarbi…

FELICITAS: Non imito nessuno.

SIFFREDI: Ho 55 anni, caro Cruciani. Mi chiamano per fare il più grande film sulla storia del porno con la tipa di Disney, e mi tocca discutere con questo deficienti

FELICITAS: Vecchio, vecchio, ritirati.

SIFFREDI: 13 nomination a Las Vegas. Io capisco, Max, che ti girano i coglioni. Ma sai a quanti ho fatto girare i coglioni?

FELICITAS: Hai detto che mi drogo. Io non ho mai toccato la droga. Sarai tu un drogato, non io.

FELICITAS: Non sai neanche fare una storia…siamo nel 2020, cazzo…

SIFFREDI: L’unica cosa che mi ha fatto incazzare…non ho mai parlato di lui che non è un attore vero. Sono usciti articoli in cui diceva di essere il mio erede, ammazza che erede…

FELICITAS: Io non sono il tuo erede, mi vergogno.