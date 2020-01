PakidermaInsiel Exxx…Polzive!!! Il black out di ieri in sanità e il giallo degli aggiornamenti: I tecnici dell’Oracle e il nuovo presidente Antonini che fino allo scorso anno era sales manager dell’azienda americana. Esclusivo.

Bufera Insiel, il pachiderma informatico della regione che costa una valanga di euri a pantalone (circa 40milioni di euri/anno solo di personale), ha fatto splash ed esplode un giallo commerciale. Il sistema, secondo l’assessore Callari, è ormai obsoleto (TgrFVG).

Il black outi di ieri è impressionante. Secondo gli esperti, la causa va attribuita al sistema di aggiornamento della casa americana Oracle. Il nuovo presidente dell’INSIEL è Diego Antonini, dal 2013 al 2019 Senior sales manager di Oracle, la stessa azienda che ha provocato l’incaglio. Si è occupato di vendite prodotti e progetto software sul mercato della PA del centro e sud italia. Il nuovo presidente Antonini e l’Insiel, in mezzo la Oracle. Un giallo a tinte opache si dimensioni statunitensi. Guarda caso proprio la ditta per cui il presidente ha lavorato, spiattella sul sistema sanitario regionale collegato all’ INSIEL via Oracle: Prenotazioni bloccate e difficoltà di accesso alle cartelle cliniche digitali. Oracle, e Antonini. Il neo presidente condivide la struttura del cda con Shai Misan, Anna Mareschi Danieli, Cristina Driusso e Antonio Piva.

Il blocco è durato dalle 8,30 alle 14, il processo di aggiornamento (Oracle) non ha funzionato bene.

Dal canto suo, l’assessore regionale Callari definisce la partecipata regionale Insiel ormai obsoleta, servono soldi per aggiornare un sistema superato dalla velocità delle nuove tecnologie. Ecco le sue riflessioni:

“La criticità riscontrata in mattinata sulla rete che gestisce gli applicativi del sistema sanitario regionale si è verificata nella fase di installazione di alcuni aggiornamenti. Ora però che le operazioni si sono concluse, le difficoltà sono state superate e la rete viene monitorata per evitare che si ripetano ulteriori problemi”.

È l’assessore ai sistemi informativi del Friuli Venezia Giulia Sebastiano Callari a spiegare il motivo che ha portato al disservizio riscontrato questa mattina nella rete regionale, quando tutte le strutture pubbliche territoriali si sono agganciate al sistema informatico per la normale operatività quotidiana.

“Sabato – spiega l’esponente dell’esecutivo Fedriga – Insiel ha effettuato un aggiornamento per migliorare il sistema Oracle che gestisce la base di dati degli applicativi clinico sanitari della regione. Trattandosi di un evento programmato e avendo utilizzato tutte le necessarie cautele, l’attività è stata eseguita in modo da minimizzare il disservizio all’utenza. Tuttavia il sistema, che ha funzionato correttamente fino alle 8.30 di oggi, ha successivamente manifestato alcuni problemi di stabilità che si sono protratti per l’intera mattinata. L’operatività degli applicativi è stata successivamente ripristinata e ora tutto sta procedendo regolarmente”.

“La causa del malfunzionamento – chiarisce ancora Callari – è attualmente al vaglio dei tecnici della Oracle, i quali stanno fornendo il massimo supporto di assistenza al personale tecnico di Insiel. In attesa degli esiti delle analisi compiute da coloro che hanno installato i programmi, la società informatica regionale sta monitorando costantemente la situazione in modo da poter intervenire immediatamente nell’eventualità che il problema si presenti nuovamente”