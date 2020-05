PalamaraBuumBuum Exxx…Polzive!!! Nei messaggi dell’uomo ragno delle toghe italiane spunta Udine: “A Udine non c’è solo il prosciutto buono…”. Chi è colui che ha favorito la nomina della friulana Paola Roja a presidente sezione penale del Tribunale di Roma? Esclusivo.

Spunta il capoluogo friulano e la friulana Roja nell’inchiesta su Luca Palamara, l’ex vice presidente del CSM. «A Udine, fortunatamente, non c’è solo il prosciutto buono…». Cosa voleva far intendere Palamara con questo messaggio inviato alla majanese (Ud) Paola Roja?

Fonte LA VERITA’ di M.Belpietro.

Nell’inchiesta per corruzione di Perugia ai danni del PM Luca Palamara, spunta un messaggio dell’ex vice presidente del CSM Palamara alla majanese Paola Roja, presidente dell’8a sezione del tribunale penale di Roma. La Roja, si legge sul quotidiano, è esponente della corrente di sinistra di magistratura democratica e presiede il collegio che deve giudicare l’avvocato Alfredo Romeo (caso Consip), e Luca Parnasi, per l’inchiesta sul caso dello stadio di Roma. La Roja riceve un messaggio da parte di Palamara, è il 2017. Cosa c’è scritto? Ecco un brano:

«Proposta! 5 a 1 Commissione». Il risultato è la sintesi di una votazione relativa alla nomina della Roja a presidente della sezione penale di Roma. Risponde la donna: “Grazie Luca”, con le emoticon e i bacini.

Il 6 dicembre 2017 Palamara scrive di nuovo alla friulana Paola Roja: “Fatta! Deliberato plenum, ora festeggiamo. Mi dicono anche a Udine con prosciutto!”.

Roja, in un tripudio di bacini e cuoricini, risponde: “Grazie Luca. Grande. A Udine poi, fortunatamente non c’è solo il prosciutto buono (…)”. Commenta la friulana Paola Roja. A chi si riferisce la presidente?

Per festeggiare la nomina e ringraziare il presidio udinese, la presidente friulana della sezione penale del Tribunale di Roma darà appuntamento ai suoi fedelissimi il luglio successivo, sul suo terrazzo, in Roma. La cronaca giudiziaria riporta il caso “Lollobrigida” di alcuni anni fa:

«Assolto, perché il fatto non sussiste, il catalano Francisco Javier Rigau, 55 anni, finito sotto processo, a Roma, con l’accusa di truffa e falso per “aver con artifici e raggiri” indotto in errore Gina Lollobrigida convincendola a ratificare davanti a un notaio il loro matrimonio, solo religioso, avvenuto il 29 novembre del 2010 in Spagna.

Lo hanno deciso i giudici dell’ottava sezione del tribunale di Roma presieduta da Paola Roja. Per l’accusa, il presunto raggiro avrebbe consentito a Rigau, di 35 anni più giovane della Lollobrigida, di realizzare un “ingiusto profitto consistito nell’acquisizione dello stato giuridico di coniuge e dei diritti alimentari e successori, in danno della Lollobrigida».