PalamaraLuca Exxx…Polzive!!! Favori e i colloqui roventi fra i magistrati e l’ex presidente dell’Anm. Spuntano i nomi del presidente del Tribunale di Udine e di Pordenone, e dell’ex Procuratore di Trieste. Esclusivo.

Per capire bene il ruolo del Friuli nell’intera vicenda Palamara occorre ricordare che fino al maggio scorso, il presidente dell’ANM era stato Luca Poniz originario di Sesto al Reghena (Pn).

Il Gazzettino di oggi, pubblica una sintesi delle 40mila pagine che la difesa dell’ex presidente dell’ANM Palamara, sta srotolando in questi giorni. Spuntano nomi eccellenti a Nord Est e in particolare a Udine, Trieste e Pordenone.

Ci sono, come anticipato su queste pagine nel febbraio scorso, anche magistrati veneziani e friulani nei colloqui scambiati nelle chat Wapp di Luca Palamara, l’ex presidente dell’ANM finito sotto inchiesta per corruzione.

A rendere noti i colloqui, come riporta Il Gazzettino di oggi, è la stessa difesa. Gran parte delle chat risalgono al periodo 2017/2018. Tanti magistrati si rivolgevano a Palamara confidando nelle sue doti di gran tessitore di relazioni e di accordi. Fra gli interlocutori dell’ex presidente e leader della corrente Unicos, anche il procuratore di Venezia Bruno Cherchi che, in una conversazione, ringraziava Palamara per: “come ha accompagnato me e mia moglie in questo periodo…”. Difatti la moglie, Barbara Bortot, era stata designata presidente della sezione lavoro del Tribunale di Venezia. Per la presidenza del tribunale del riesame di Venezia, Palamara era riuscito a far nominare Licia Marino, grazie anche al parere favorevole del presidente del tribunale di Pordenone Lanfranco Tenaglia. Con questa serie di nomine, la corrente di Unicost aumentava i consensi tant’è vero che un fedelissimo di Palamara, il magistrato distrettuale requirente della Procura di Venezia, Paolo Fietta riferiva: “Qua stiamo lavorando, abbiamo segnali di smottamenti… abbiamo segnali di smottamenti tra i corderiani”. Chi sono i “Corderiani?“. Il riferimento va al gruppo di Paolo Corder, giudice prima a Venezia e ora presidente del Tribunale di Udine. Tra i contatti dell’ex leader di Unicost, figura anche il magistrato veneziano Carlo Mastelloni, da poco andato in pensione dopo aver ricoperto per circa 7 anni anni la carica di Procuratore di Trieste. Lui stesso scrive più volte a Palamara, nel giugno 2018, per avere notizie sulla definizione della pratica relativa alla sua proroga.

Fonte. Il Gazzettino.