«La festa della musica non ha confini». La città del progressista Martines dimostra che in Friuli non si vive di solo Merlot. C’è altro, molto altro e le alternative al ripetitivo e stanco Merlot, emergono nella prima domenica d’Estate.

A Palmanova, elegante città stellata, il sindaco rivoluziona il nord est e infila nelle contrade palmarine una 30ina di gruppi musicali in un pomeriggio d’estate. Un successo.