PalmanovaVirus Exxx…Polzive!!! L’Azienda Sanitaria Friulana concede alla Caritas di Udine 4 unità abitative a Sottoselva (Ud) per accoglienza migranti positivi. Esclusivo.

Con determina del 19 agosto scorso, il direttore dell’azienda sanitaria Friuli Centrale, Braganti, ha concesso e consegnato all’Associazione Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine ONLUS, in comodato d’uso gratuito fino al 15 ottobre 2020, le unità abitative identificate con i numeri 4,5, 11 e 12 ubicate nel Comune di Palmanova, località Sottoselva via dei Tigli4 di proprietà dell’Azienda, al fine di consentire alla Caritas l’accoglienza dei migranti positivi al COVID-2 asintomatici o paucisintomatici, per conto della Prefettura di Udine-UTG.

L’accoglienza viene garantita dall’Associazione Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine ONLUS,nell’ambito delle proprie finalità statutarie ed è oggetto di rimborso da parte della Prefettura di Udine-UTG limitatamente ai costi effettivamente sostenuti.