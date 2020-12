PandemiaFriulana Exxx…Polzive!!! Che ci facciamo in area gialla? Ruffino, analista di YouTrend condanna il Friuli, sui decessi la tendenza é davvero brutta. Oggi oltre 700 contagi. Guarda gli schemi degli ultimi 7 giorni. Esclusivo.

Il report di oggi spiega bene il motivo d’allarme degli analisti di YouTrend. Per il Friuli, il confronto con le altre regioni, è impietoso. E il report di oggi non è per nulla confortante. Oltre 700 contagi su 6.227 tamponi eseguiti e 20 decessi a cui si aggiungono ulteriori 7 persone decedute nel periodo dall’1 al 4 dicembre. Salgono a 59 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 652 i ricoverati in altri reparti. Allerta indiscutibile messo in evidenza da questi due schemi. Il primo riporta i casi di contagio ogni 100 mila abitanti, andamento dell’incidenza regionale dei casi in media mobile sette giorni. Il secondo il report, quello dei decessi, in salita. I peggiori in Italia.