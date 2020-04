Panico. Crolla il prezzo del petrolio.

Fonte Dagospia.

Se il virus uccide, la crisi del petrolio farà peggio. Il tracollo del prezzo del greggio potrebbe mandare gambe all’aria i bilanci di Usa, Russia e Arabia Saudita (e a cascata di tutto il mondo, già provato dai lockdown) e potrebbe farci franare in una crisi che farà sembrare il 2008 un anno bellissimo. Dopo il fragile accordo sul calo della produzione in seno all’Opec Plus e giorni di discesa, oggi il prezzo del petrolio Wti (il riferimento per il mercato americano) è crollato oggi ai minimi dal 1986 fino a scendere sotto 11 dollari al barile. Le quotazioni con consegna a maggio hanno perso addirittura il 74,22% a 4,85 dollari al barile. Ovviamente pesa l’assenza totale di domanda, con più di metà della popolazione mondiale rinchiusa in casa e soprattutto pesano i riflessi del lockdown cinese.. Il problema vero è che se scoppia la bolla del petrolio scoppiamo tutti. Le scommesse di Putin, Bin Salman e Trump per provare a fregarsi a vicenda si stanno rivelando tutte un boomerang.