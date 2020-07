ParcoTragico. 14 avvisi di garanzia per la tragedia del pozzo di villa Coronini a Gorizia. Indagati il sindaco Ziberna, l’assessore regionale Gibelli e il precedessore Torrenti. Esclusivo

Sono 14 gli avvisi di garanzia che la Procura della Repubblica di Gorizia sta notificando oggi ad altrettanti indagati, per l’ipotesi di reato di omicidio colposo, nell’inchiesta sulla morte del bambino caduto in un pozzo del parco Coronini-Cronberg, nel capoluogo isontino. Secondo quanto riferisce la magistratura goriziana, si tratta di personale e responsabili del centro estivo che il dodicenne stava frequentando, e dei vertici della Fondazione Coronini-Cronberg, proprietaria della struttura. Tra gli indagati anche il sindaco della città, Rodolfo Ziberna, in veste di presidente della Fondazione Coronini Cronberg. Lo ha confermato lo stesso primo cittadino. Oltre a Ziberna sono stati raggiunti da avvisi di garanzia tutti i componenti dell’attuale e del precedente Curatorio (l’organo di gestione della Fondazione), tra cui l’attuale assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, e il suo predecessore, Gianni Torrenti. Sul fronte dell’organizzazione del centro estivo, il provvedimento riguarda l’animatrice che accompagnava la comitiva di ragazzini e i responsabili della parrocchia.