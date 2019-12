ParentopoliSanità Fvg Exxx…Polzive!!! La cupola sindacale della Uil-Fpl dei vicinissimi Bressan&Spessot decide il conferimento furbetto di 106 nuovi incarichi nell’AAS2 di Poggiana. Cupola sindacatocratica infettata. Scoppia il caso dell’Urp. Esclusivo.

Azzerate tutte le posizioni di coordinamento attuali dell’azienda sanitaria bassa friulana isontina per sostituirle con nomi più accomodanti. Ma scoppia un giallo. Roba da abuso d’ufficio, interessi privati che coinvolgono i commissari: Per quale motivo Tiziana Spessot, valutatrice della Uil presente in tutte le commissioni, si è fatta sostituire in una sola? quella dell’incarico di funzione organizzativa dei processi di Urp? Quale conflitto d’interessi ha voluto nascondere ed evitare la cocca del segretario regionale Bressan? A chi andrà quell’incarico? sindacato infetto, regione malata.

Lo scorso 28 novembre, il commissario straordinario dell’AAS2 Antonio Poggiana, con rapidità sospetta e a pochi giorni dallo scorporo dell’azienda e la nascita di quella sanitaria giuliano isontina , ha bandito 106 incarichi di posizioni organizzative del comparto di durata triennale. Ultimo colloquio è previsto per il 24 dicembre alle ore 11,15 . Nelle pieghe del concorso anche una proroga “sospetta” per la presentazione delle domande.

In che cosa consiste il concorso. I cosidetti incarichi di funzione e organizzazione in area sanitaria , sono posizioni di potere , economico, e sindacale che fanno gola, soprattutto in ambito sindacale. Basti pensare che all’interno della commissione esaminatrice di tutte le 106 (106!!!) posizioni richieste da Poggiana, figura Tiziana Spessot (vedi in calce), meno in una: quella dell’incarico all’Urp . Chi è Tiziana Spessot? vecchia conoscenza del blogger.

Lei è la responsabile territoriale della provincia di Udine (da sito Uil) per conto della Uil-Fpl Fvg, è in parentela strettissima col segretario regionale Luciano Bressan. Guada caso, la sede della responsabile territoriale della provincia di Udine è a Monfalcone, nello stesso ufficio del segretario regionale Bressan: Via IX giugno 40 a Monfalcone (Go). Magheggi su magheggi che gravano pesantemente sul settore sanitario Fvg. Incroci infetti, parentopoli, imbucature, sindacatocrazia e amicizie. Una profonda latrina friulana in ambito sanitario.

Perché tanta fretta per questo concorso? Non potevano attendere l’avvio della nuova Azienda invece di procedere al fotofinish, con sospetto e limitato preavviso di queste selezioni? Sanità infetta regione malata.

Occorre ricordare che la “cupola” è composta anche dal “Doge” veneto Daniele Trentin, vice commissario straordinario dell’azienda sanitaria N°2 Bassa Friulana-Isontina. Trentin è “Facente funzioni”. Perché il medico appassionato di Rolex, si è fatto nominare vice commissario “facente funzioni”? Semplice, per poter esercitare in libera professione. Solo così si spiega un altro magheggio nell’agonizzante AAS2. Ecco l’organigramma della “family” sindacale e in calce, una parte dei nomi dei valutatori. Sanità infetta. Regione malata.

SEDE PROVINCIALE DI UDINE

Responsabile territoriale:

Tiziana SPESSOT Via IX Giugno n. 40 Monfalcone (GO) 34074

Telefono: 346 8620646.

Segretario regionale: Luciano BRESSAN Via IX Giugno n. 40 Monfalcone (GO) 34074

Telefono: 0481 42247

Questi i Valutatori. Osserva Spessot: