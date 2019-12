PasianDiPrato Exxx…Polzive!!! Trema il palazzo dei magheggi e del presidente di seggio Ernesto Tosolini: Marzio Giau vince il ricorso al Tar ed entra in consiglio comunale. Fuori De Santis. Nasce un nuovo gruppo di Fratelli d’Italia. Esclusivo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del FVG, con sentenza di data 19 dicembre, ha proclamato il ricorrente Marzio Giau eletto consigliere comunale nel comune di Pasian di Prato in sostituzione di Donato De Santis. La copia della sentenza è già stata trasmessa al sindaco Andrea Pozzo.

Trema il palazzo e il comune della pista ciclabile più corta d’Italia. La questione del ricorso di Giau escluso per pochi voti, presenta delle spigolature molto acute per via di un magheggio cui è stato vittima il candidato di Fratelli d’Italia e provocato dal presidente di seggio Ernesto Tosolini. Ci saranno degli sviluppi d’indagine da parte dell’avvocato di Rivignano Luca Campanotto che difende il neo consigliere.

Giau è già al lavoro e incide il timbro della Meloni in uno dei comuni più strategici dell’hinterland udinese. Il momento magico dei sovranisti è certificato dall’attrazione che il neo consigliere ha calamitato attorno a sé. In consiglio potrebbe prendere forma un gruppo di Fratelli d’Italia con ottimi numeri. I nomi: oltre a Giau, sono in attesa di formalizzare il passaggio Antonella La Monica, Juli Peressini e Rosaria Santelia. Un bel gruppetto destinato a condizionare la maggioranza del sindaco Pozzo subordinata alla Lega. Giau, in perfetto stile collegiale, fa sapere che le iscrizioni a Fratelli d’Italia procedono a ritmo sostenuto: Il sindaco di Rivignano-Teor, Mario Anzil e l’assessora Angela Piantoni sono già iscritti. A Gemona c’è molto interesse e il già consigliere Marmai è nell’orbita come pure diversi consiglieri comunali della pedemontana i cui nomi saranno resi noti a brevissimo. Insomma, a Pasian di Prato inizia una nuova stagione di rinnovamento amministrativo dove la maggioranza del comune con la pista ciclabile più corta d’Italia è ancora adagiata sugli allori del maggio scorso.