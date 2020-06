PasianDiPrato (Ud) Exxx…Polzive!!! Congiura contro la Lega: Marzio Giau e il sindaco Pozzo ordiscono il complotto per sfilare la poltrona di vicesindaco a Del Forno. Germoglia il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Esclusivo.

Lega sotto attacco. Almeno in Friuli dove l’insofferenza per il partito del commissario Fedriga, ha raggiunto ormai livelli siderali.

I fastidi degli alleati per i leghisti si manifestano da Udine (in diversi sarebbero in procinto di tagliare la corda) alla Regione, passando per i comuni di Tolmezzo, San Giorgio di Nogaro, Aviano… e Pasian di Prato, immediata periferia udinese.

E’ qui che da mesi il sindaco forzista Andrea Pozzo e il meloniano Giau stanno macchinando con gli arnesi per trapanare i despoti della Lega locale: Del Forno e Tosolini.

Le punte hanno cominciato a brillare con l’ingresso in consiglio comunale del sovranista Giau ai danni del giovane Donato De Santis. Ingresso ritenuto pericolosissimo sia da Tosolini che dal vice Del Forno. E infatti la conferma si è avuta durante i lavori dell’ultimo consiglio comunale quando Antonella La Monica, consigliera capogruppo della civica per il sindaco, ha annunciato il passaggio al gruppo misto. Le ragioni della scelta sono decisive: “Voglio fare politica all’interno di un vero partito”. Cosa significa?

Il passaggio al gruppo misto della La Monica, consente di portare il numero dei consiglieri del misto a 3: Giau, Santelia e La Monica appunto. Il progetto di Marzio Giau prende forma, giacché con 3 consiglieri si può formare un nuovo gruppo ed è quello a cui stanno pensando Giau e il sindaco, ovvero la costituzione del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che diventa il più numeroso della provincia di Udine.

In questo contesto si concreta l’attacco alla Lega. Si aprono spazi di agibilità politica impensabili. Gli assessori Juli Peressini, Paolo Montoneri, Lucio Riva e il sindaco Andrea Pozzo guardano con interesse all’operazione Giau, in quanto una federazione di Civici-Forzisti-Sovranisti, sposta in loro favore gli equilibri giuntali.

La Lega con 5 consiglieri eletti, ha preteso 2 assessori e un vice sindaco (Del Forno, Serra, Gravina). Con la formazione dei nuovi gruppi e la federazione, i consiglieri salgono a 7 sindaco compreso (i 3 di FdI) cui si aggiungono, Montoneri, Riva e Peressini.

E’ chiaro lo sbilanciamento giuntale della Lega cui sia Pozzo che Giau chiederanno un ridimensionamento a breve. Come minimo la poltrona di vice sindaco che potrebbe finire a Lucio Riva e ulteriori compensazioni assessorili.

Improbabile Giau in giunta visti gli appetiti verso le partecipate udinesi (Quiete) che il BenitoRemix locale ha dimostrato di preferire a quelle di un assessorato pasianese.