PasianDiPratoInfetatto Exxx…Polzive!!! Il Profeta disse: “Agire nella legalità disturba gli amministratori di turno”. Perchè sono stati secretati i nomi dei due paraculi beneficiari dei rimborsi per i danni del maltempo del 2017? Esclusivo.

Friuli infetto, Regione malata. Quale perizia è stata compiuta per stabilire la somma da bonificare al ristretto cerchio di coloro che hanno ricevuto gli importi dal comune per i danni subiti causa maltempo del mese di agosto del 2017? Di chi sono amici? Del sindaco? degli assessori? I nomi sono secretati. Soldi pubblici.

Un magheggio a tinte forti e natalizie si compie alle porte di Udine, in riva al Cormôr. Poco tempo fa, su queste pagine, i manigoldi s’incuriosirono per la natura di un testo, generico ma pregnante, apparso e scomparso in rete e firmato da un alto dirigente regionale. Quasi un ammonizione profetica: “…Agire nella legalità disturba gli amministratori di turno”. Un rimprovero planetario rivolto a coloro che amministrano la cosa pubblica. Chi era il bersaglio? Chissà. Si sa solo che i magheggi, su queste pagine, sono all’ordine del giorno e il caso inispecie ha elettrizzato i comacheros. Si tratta delle erogazioni di contributi ai residenti del comune di Pasian di Prato, governato da Lega e Forza Italia, che hanno subito dei danni provocati dal maltempo nell’agosto 2017. Una prima determina è riferita al beneficiario S.G. per l’importo di 2.244,00€ come rimborso per la spesa sostenuta. Perchè il nome del beneficiario è top secret? Trattandosi di contributi pubblici, ricevuti dalla Protezione Civile, i destinatari dovrebbero essere conosciuti. Anche il nome del secondo beneficiario, che ha ricevuto 2.915,00 euri, é stato secretato. Si leggono solo le sue iniziali: C.E. Per quale ragione i percettori sono top secret? Il Profeta natalizio evidentemente era ben al corrente di questi magheggi, e così si spiega il monito di qualche mese fa.

Chi sono gli amici degli amministratori attualmente in carica che hanno ricevuto la mesata? Sono promesse elettorali? Quanti sono coloro che hanno fatto domanda ed è stata respinta perché non fiancheggiatori di sindaco e giunta? Pasian di Prato 〈Ud〉 infetta, regione malata.