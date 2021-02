PatriotiSbandati Exxx…Polzive!!! Smascherato il profilo di Fratelli d’Italia Fvg: Sostenere il peggior sindaco di Udine, scombinare i sindaci di centrodestra più attivi. Esclusivo

Udine, San Daniele 〈esito elettorale del 2 per cento〉 e Codroipo 〈4 per cento〉, tre centri friulani paradigmatici per capire il cemento politico che tiene insieme i nipotini del Codardo. Come brillantemente rilevato recentemente da Forza Italia e dall’UDC, nel capoluogo friulano serve un’accelerata. Che non si vede, a parte le patetiche pivettate del sindaco. In tutto questo disordine, il partito dell’ordine, tace. Per quale ragione? Semplice.

I teorici del meritocraticismo sono tenuti per le palle da Fontanini. Se tirano troppo la corda, molti patrioti restano senza mesate. A partire da Silvana Olivotto, impresentabile assessora esterna al rifiutaggio, colei che ha ridotto la città in un letamaio, finirebbe ai giardinetti. La stordita, tira 36.000 euri-anno. La raggiunge Sara Marchi da Pasian di Prato, ex vice commissaria di Udine sistemata in SSM a 11 mila euri-anno. Ugo Falcone, trombato alle comunali udinesi e seduto in poltrona Net a 7 mila euri-anno. Marzio Giau, riparato col magheggio di genere alla Quiete di Udine a 20 mila euri-anno. A breve i Fratelli di Poltrona sistemeranno anche il giovane Lorenzo Bosetti, assistente dell’ex leghista Barberio, in Fondazione Morpurgo. In questo senso, e alla luce delle brillanti osservazioni di Forza Italia e Udc contro Fontanini, i nipotini del Codardo a Udine tacciono. Diversa lettura invece a San Daniele e Codroipo. L’esempio più scombinato è quello del del centro collinare dove pur di dare un segnale di presenza, i Patrioti sono costretti a contestare l’amministrazione più attiva della Comunità su temi amministrativi già affrontati. Tuttavia anche nel collinare i Fratelli di Poltrona non si smentiscono. Il trombato alle comunali di Dignano, Giovanbattista Turridano, è stato “raccomandato” nel Comitato esecutivo della nuova Comunità Collinare. Ha tradito i suoi elettori del comune per la mesata 〈6000 euri-anno e rimborsi spese〉.

A margine del poltronismo meloniano friulano, fa la sua parte anche Codroipo, dove il ducetto locale si è preso come presidente dell’ASP il trombato alle regionali Castaldo e ha inventato l’escamotage dell’assessorato esterno per mantenere in giunta il Patriota Nadalini. Nessuna polemica rispetto alle questioni amministrative apertissime.

Intanto a Udine Fratelli d’Italia si distingue, oltre che per il letame, per l’iniziativa dei cani antidroga. Sono stati investiti più di 30mila euri per 2 pastori tedeschi, educare 4 agenti di polizia locale come addestratori a pulire la loro cuccia, e due Pick Up per il trasporto. Totale oltre 120 mila euri. Quando i cagasotto meloniani avranno il coraggio di far diventare un caso politico la giunta di Udine? Improbabile, visto il 2% elettorale e la rilevante compensazione ottenuta.