PatroniFriuli Exxx…Polzive!!! Flop clamoroso al concertone di piazza duomo. La Lega isola Fontanini. Riccardi, Basso, Cisilino, Navarria, Berti, Genero e Ciuni in barba all’assembramento e senza mascherine. Esclusivo.

Sia in Basilica di Aquileia ieri sera, che sabato in cattedrale a Udine, erano state tolte le croci astili. Il motivo era legato alla necessità di ridurre il rischio di assembramento e aumentare lo spazio per i fedeli. Nulla da fare. Al concertone di ieri sera dei Santi Patroni che si è volto in piazza Duomo a Udine, alcuni invitati, personalità di livello, hanno ignorato la precauzione e si sono accomodati sulle poltroncine, senza mascherine. Come niente fosse.

Sollevati dalla prescrizione i coniugi Fontanini, non certo gli altri, a partire dal delegato alla Protezione civile della regione Riccardi, al presidente del consiglio comunale Berti, all’assessora Manzan che la portava inutilmente sotto il mento, mentre la sua accompagnatrice non ce l’aveva proprio.

Il presidente dell’ente Friuli nel Mondo Loris Basso, disinvoltamente a suo agio, senza. Come il Vicario Genero, il direttore dell’ARLEF Cisilino, l’ex sindaco di Carlino Navarria e compagnia cantando.

Un concerto ignorato dagli udinesi e riservato ai frequentatori del tinello di Pieri Luanie. Anzi, il termometro ha rilevato una temperatura glaciale rispetto alla Lega. Nessun consigliere regionale del Carroccio, per non parlare di Fedriga, si è avvicinato a Udine. Alla Larga.

In quanto allo spettacolo, le sedie vuote hanno rivelato la debolezza dell’offerta. Udine non è il Contado di Forgaria, di Pradamano o di Campoformido. Pieri Luanie è un sindaco stonato e fuori sintonia.