Paularo(Ud) Exxx…Polzive!!! Il sindaco Di Gleria anticipa Conte: Se non fate i bravi, chiudo tutto. Esclusivo.

Scrive il sindaco di Paularo (Ud):

“Considerato che le positività stanno aumentando e l’irresponsabilitá e l’incoscienza da parte di molti continua a regnare, invito per L’ULTIMA VOLTA tutti quanti a mantenere comportamenti responsabili e rispettosi delle disposizioni in vigore.

Raccomando ai più giovani di evitare feste ed assembramenti vari come recentemente accaduto.

Invito ancora tutti quanti ad indossare in maniera corretta la mascherina (impariamo dai bambini delle nostre scuole), laviamoci frequentemente le mani, manteniamo il distanziamento sociale ed evitiamo gli assembramenti.

Caso contrario NON ESITERO’ UN ISTANTE AD INTRAPRENDERE PROVVEDIMENTI ULTERIORMENTE RESTRITTIVI PER IL BENE DELLA MIA COMUNITÀ.

IL VOSTRO Sindaco”.