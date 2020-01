PesteNera Exxx…Polzive!!! I Cinesi volevano impestare tutto il NordEst: Sequestrate 10 tonnellate di carne porcella. Volevano festeggiare il Capodanno cinese con la peste. Esclusivo

Il Capodanno cinese 2020 è sabato 25 gennaio. I cinesi volevano festeggiare con la carne di maiale. Infetto. Ecco la cronaca da Il Gazzettino:

PADOVA – Maxi sequestro della guardia di Finanza di Padova di 10 tonnellate di carne suina proveniene dalla Cina, introdotte nell’Unione europea in violazione delle norme e potenzialmente contaminate dalla Peste suina Il blitz è scattato nella zona industriale della città. I prodotti sono stati considerati nocivi per la salute pubblica.

ALLARME ROSSO: CARNE IMMEDIATAMENTE INCENERITA

I sanitari dell’Ulss 6 Euganea hanno ritenuto il prodotto potenzialmente molto pericoloso, tanto da non voler procedere a un’analisi della carne decidendo il suo immediato incenerimento. Il blitz della Compagnia della Guardia di Finanza di Padova è scattato nella notte in un magazzino all’ingrosso di generi alimentari dove si stavano scaricando da un camion proveniente dall’Olanda (la derrata era sbarcata a Rotterdam) 9.420 kg di carne suina di origine cinese importati nell’Unione Europea in violazione delle norme doganali e sanitarie. Posta sotto sequestro anche l’attività commerciale per gravi e reiterate irregolarit

CARNE DESTINATA AI RISTORNATI ETNICI

Il controllo è scattato dopo un’analisi dei flussi di importazioni di carne suina dalla Cina. I finanzieri hanno nnotato un soggetto di origine cinese che, in breve tempo, era diventato uno dei maggiori player a livello regionale nelle forniture all’ingrosso di prodotti etnici destinati alla ristorazione orientale. Formalmente il container individuato e sequestrato avrebbe dovuto trasportare solo generi alimentari di origine vegetale. Il dettaglio: la ditta ha scaricato il materiale e lo ha poi accatastato sul piazzale, alsciandolo per molto tempo vicino a una massa di rifiuti. Tutto il materiale, ufficialmente 23mila kg di materiale vegetale, è stato sequestrato, ma poi la scoperta:10 tonnellate erano in realtà carne suina, importata dalla Cina e ad altissimo rischio di contaminazione dalla peste. La carne è stata immediatamente distrutta.