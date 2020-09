Il già giornalista della Rai Tgr Fvg Piero Villotta è morto. La notizia si è diffusa stamattina in città a Udine dove risiedeva. Un anno fa era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgiuco al cuore a Milano. Era stato presidente dell’ordine dei giornalisti del Friuli VG e consigliere nazionale. Aveva 72 anni.

Dal sito di Rai3Tgr:

«E’ morto questa mattina nella sua abitazione di Udine il nostro collega Piero Villotta. Tra poco avrebbe compiuto 73 anni. Soffiriva da tempo di gravi patologie cardiache.

La sua carriera lavorativa iniziò in banca, e in quest’ambito si impegnò fin da subito nel sindacato dei bancari di Cisl, del quale divenne negli anni ’80 segretario nazionale.

Parallelamente coltivò la passione per il giornalismo, dapprima come collaboratore, poi diventando redattore a tempo pieno. Dopo un periodo al Gazzettino – quotidiano al quale rimase sempre molto legato – Villotta entrò in Rai nel 1987, dapprima nella redazione di Trieste dal 1995 nel nucleo di Udine.

Fu tra le prime persone ad accorrere sul luogo della strage di viale Ungheria a Udine, praticamente assieme all’ambulanza. Per qualche anno curò anche la rubrica radiofonica “vita nei campi”.

Per oltre un decennio è’ stato anche presidente dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia e ha ricoperto diversi incarichi nella Federazione nazionale della stampa e nell’ordine nazionale. Dopo il pensionamento ha guidato il Ducato dei vini friulani ed è stato vicepresidente dell’Ente Friuli nel mondo.

Figura divenuta familiare ai telespettatori, grazie anche al papillon che indossava sempre (possedeva una collezione infinita di farfalline), nei suoi servizi televisivi e soprattutto radiofonici non rinunciava mai, quando la circostanza glielo permetteva, alla sua proverbiale ironia».