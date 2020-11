Pilato-Fedriga Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Tolmezzo impartisce il decalogo anti-Covid alla regione: “Serviva un rigido lockdown una settimana fa, ora è troppo tardi”. Esclusivo.

Spina Alpina a pochi minuti dall’ennesima conferenza stampa del temporeggiatore Fedriga.

Sabato scorso, intervistato da Paroni di TeleFriuli, il sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo, è stato categorico e illuminante: “Visto che Tolmezzo ha una vocazione commerciale, e per non compromettere il periodo natalizio, occorreva chiudere tutto almeno una settimana fa”. Asfaltato il temporeggiatore triestino. Brollo è decisivo: “Chiudere tutto in una certa maniera avrebbe aiutato a non trovarci adesso in questa situazione, per noi con 300 casi di Covid 〈fra casa di riposo e carcere〉 e la catastrofe economica alle viste. Ho l’impressione – osserva il sindaco – che per quanto fosse stata preannunciata una situazione del genere, l’onda dei contagi sia andata ben oltre di quanto previsto”. Parole forti che rimbalzano dalle valli proprio nei giorni in cui esplode la pilatesca incertezza della cabina di regìa regionale che «scampanota» con la proposta di sottoporre allo 0,5 per cento della popolazione friulana il tampone. Il tira e molla di Pilato-Fedriga, ha sorpreso tutti. Il presidente ha mostrato una notevole incapacità di individuare rapidamente soluzioni per uscire dall’emergenza. Il Friuli è la peggior regione del Nord e i parametri sono spaventosi. Se i vertici regionali avessero seguito la proposta del sindaco del capoluogo carnico estesa ad altri comuni con criticità, forse a quest’ora non ci troveremmo con l’incubo di passare in zona rossa. Il Veneto, mantiene saldamente la zona gialla. Friulani rimpiangono la Serenissima e la Carnia.