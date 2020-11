PilatoFedriga Exxx…Polzive!!! 22 Novembre 2020: polverizzata l’autonomia del Friuli. Il presidente leghista consegna a Conte le decisioni strategiche anti-Covis. Esclusivo.

Domenica storica per il disgraziato Friuli messo a dura prova dal Covid. A che serve l’autonomia? A nulla, mille giorni di battaglie dei padri friulani polverizzati nello spazio di un pomeriggio novembrino. Fedriga abdica a Conte di decidere per il Friuli. Rischio zona rossa.

Il caso è quello trascinato per 3 giorni dal presidente leghista sull’ipotesi di firmare le ordinanze puntuali per i comuni con una percentuale di contagi troppo alta. Vista la malaparata del trend settimanale 〈vedi specchietto in calce〉, il presidente, temendo di finire in zona rossa regionale già da martedì, ha svirgolato indietro tirando su una figura di merda planetaria. Rigettata la propagandistica idea di istituire zone rosse nei numerosi comuni a rischio, il leghista ha optato per la soluzione dei tamponi di massa per sei minuscoli municipi sparsi per la regione. I carnici Socchieve, Sutrio e Paularo. I pordenonesi Castelnovo del Friuli, Claut e il goriziano Dolegna del Collio. Tutte le schizofrenìe sulle ordinanze da firmare per i comuni pericolosamente in rosso, sono diventate aria fritta, Fedriga-Pilato decide di non decidere e consegna la pratica Covid al governo centrale presieduto da Conte. Autonomia rasa al suolo. I friulani rimpiangono la Serenissima.

Il governo regionale è consapevole che con i numeri attuali non si può sperare nulla, la settimana testè trascorsa ha fatto registrare un trend di circa 800 casi di contagio al giorno e la percentuale di ospedalizzati ha superato la soglia di guardia. Se l’esecutivo nazionale decidesse per la zona rossa per tutto il Friuli Venezia Giulia già da martedì, sarebbe un clamoroso patatrac. Per mesi non ce l’anno raccontata giusta. Il Friuli peggior regione del Nord. The end.

Nel frattempo, i gruppi di opposizione in Consiglio regionale hanno convocato per domani, lunedì 23 novembre, alle 15, nella sala Gialla della sede consiliare di piazza Oberdan 6 a Trieste una conferenza stampa da titolo: «La chiarezza sulla gestione dell’emergenza Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, alla luce della situazione allarmante in corso».