PilatoFedriga Exxx…Polzive!!! Dopo 4 giorni partorita l’ordinanza soft. Annunciate solo «Forti e Doppie Raccomandazioni» in vigore da stanotte. Esteso lo screening oltre i 6 comuni per isolare i positivi. Esclusivo.

Dopo 4 giorni di impegnative elaborazioni, annunci e rinvii, la cabina di regìa del Friuli VG ha annunciato i profili della nuova ordinanza arricchita dalle «raccomandazioni». Unica novità, il team che ha prodotto il provvedimento, oltre che da Barbone, Riccardi e Ferdriga, era composto anche dai sindaci dei 6 comuni entrati nella fase di studio di screening della regione,

In attesa del nuovo DPCM del 3 dicembre la regione Fvg interviene con queste misure. La nuova ordinanza sarà in vigore da stanotte. Divieto di consumo di cibi e bevande nei pressi degli esercizi pubblici aperti per il take away. Doppia raccomandazione per evitare utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale. Doppia raccomandazione per evitare i trasferimenti da un nucleo familiare a un altro. Sospese attività sportive all’aperto. Incentivare utilizzo di Smart Working sia nel pubblico che nel privato.

Da mercoledì avvia dello screening di massa nei 6 comuni segnalati dalla regione più quello di Andreis. L’operazione è funzionale per isolare i casi di positività sul modello di Sappada.