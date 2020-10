PittaroPuff Exxx…Polzive!!! I danni di ForzaTragica: Franco Corleone supplente del nuovo garante dei detenuti Fvg. Esclusivo.

Premessa… Forza Italia, oltre che esser fuori dalla giunta Zaia in Veneto, non porta nessun assessore in Liguria. Presidente Toti.

Dal «Messaggero Veneto» di oggi:

Franco Corleone sarà a Udine il 27 ottobre per un incontro con l’architetto Lavarra e l’Università per elaborare un progetto di ristrutturazione del carcere di Udine. Dice Corleone: “Ho denunciato il problema del sovraffollamento e sono molto sensibile al tema delle carceri e dell’affettività dei detenuti”. Che fine ha fatto Paolo Pittaro? il garante fortissimamente voluto dal centrodestra? Un bluff planetario.

Piero Camber, di Forza Tragica, sarà ricordato per essere stato il consigliere regionale che ha firmato la proposta di legge di riforma del ruolo dei garanti, da organo collegiale in organo monocratico. Camber, per nostra fortuna, non è più consigliere regionale causa spese pazze compiute coi soldi pubblici, tuttavia il danno resta. E i risultati si vedono. Delle condizioni dei detenuti nelle carceri del Friuli VG è costretto ad occuparsi il progressista Franco Corleone. E’ lui il supplente dell’inutile Paolo Pittaro che resta in salotto. Pittaro è stato eletto nel corso della seduta regionale il giorno 1 ottobre 2019. Figura di merda atroce per i garantisti di Forza Italia.

Franco Corleone ha ricoperto l’incarico di Garante per i diritti dei detenuti del Comune di Firenze dal 2003 al 2013. E’ stato garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Toscana e Coordinatore dei Garanti territoriali per i diritti dei detenuti.

Dal febbraio 2016 è Commissario unico del Governo per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari ed il completamento delle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza.