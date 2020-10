PittoniMario Exxx…Polzive!!! Il senatore friulano sgama il ministro Azzolina. Balla il governo. Esclusivo

Taroccati i concorsi. Azzolina a casa.

E’ l’infaticabile senatore Mario Pittoni da Udine colui che ha scoperchiato lo scandalo dei concorsi scolastici ritagliati su misura dalla ministra sindacalista Azzolina. E’ la spallata definitiva al peggior governo della storia repubblicana. Pittoni ha seguito fase dopo fase l’istruttoria. Fin dall’inizio il senatore friulano aveva chiesto al ministro di assumere i docenti da graduatoria senza muovere nessuno. Non c’è stata ragione e la ministra ha indetto un nuovo concorso per AB024. Il senatore. spulciando fra i quesiti, ha scoperto che il nome di Robert Frost è stato quello fra i più ricercati su google la sera prima delle prove. Esattamente alle 2 di notte del 27 ottobre. Sesso discorso per la domanda sull’arte che riguardava la canestra di Caravaggio. Anche in questo caso, la notte prime delle selezioni c’è stato un furioso picco di ricerche su google. Un docente commenta, «Essendo il ministro ex sindacalista ci sarà da assumere “qualcuno” e promuovere ricorsi per altri…visto il sindacato ricorsificio da cui proviene».

Concorso scuola: preveggenza o intuito? “Come previsto, emergono ‘stranezze’ sul concorso. Azzolina assolutamente inadeguata!”. Scrive così in un post su Facebook il senatore della Lega Mario Pittoni. Post questo, però, che fa seguito a ad altre due pubblicazioni riguardanti coincidenze nelle ricerche delle parole chiave su Google le notti precedenti all’inizio del concorso straordinario per docenti, che si è svolto nonostante la crisi pandemica.

“Ieri c’è stata la prova di arte. Tra le domande uscite una era sulla Canestra di Caravaggio, che nella notte precedente ha avuto un picco di ricerche su Google…”.

“Come mai alle 2 di notte del 27 ottobre la frase “Poema di Robert Frost” è stata quella più ricercata su Google? Forse perché 14 ore dopo sarebbe uscita come domanda al concorso straordinario per AB024? O semplicemente perché è il più grande poeta che la storia umana abbia mai conosciuto ed è normale che sia così ricercato?”.