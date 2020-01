PoliziaLocaleFvg Exxx…Polzive!!! A Udine oggi si celebra la festa dell’abuso d’ufficio della Giunta Fontanini e del comandante Del Longo: L’illecito della determina del catering da 5mila euri senza cauzione in affidamento diretto a una ditta che non paga l’affitto al comune. Esclusivo.

L’assessore competente, quello che si occupa del Servizio promozione turistica, ignora il fattaccio (Maurizio Franz). E’ in corso in castello la festa del patrono della polizia locale che la giunta degli squalificati ha dato parere favorevole per accontentare l’amico di Fontanini, il comandante della polizia locale Del Lonfo ostaggio dei “generali” di via Girardini.

Gramole, abusi e illeciti in festa ora a Udine, il centrodestra del sindaco più squalificato d’Italia fa dell’ordine e della sicurezza, il disordine e il disonore della città più elegante del Nord.

Trattasi del catering organizzato dal comandante della polizia locale Del Longo grazie al parere favorevole ottenuto dalla giunta degli squalificati di Udine (del 12/12/2019). Come possono costoro assicurare il rispetto delle regole se sono i primi ad infrangerle? Legge e disordine.

La determina firmata dal comandante della Polizia Locale Del Longo, dal quale tutti vogliono fuggire, contiene una serie di illeciti spaventosi. Si va dall‘abuso d’ufficio al mancato rispetto del principio della concorrenza. In pratica, viene concesso in affidamento diretto alla casa della contadinanza sul piazzale del castello, il servizio catering per gli invitati alla festa di oggi. La determinazione con impegno di spesa presenta un abuso ciclopico: viene “esonerata la ditta in questione dal versamento della cauzione poiché l’operatore economico è di comprovata solidità…”. Ma come? Esonerata dalla garanzia la ditta che non paga l’affitto dal 2018 e risulta debitrice verso il comune degli oneri di gestione calore dal 2017? in quale contesto sono stati rispettati i principi di rotazione in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese?

Si tratta di un abuso evidente visto che il piazzale del castello è stato utilizzato anche per altre manifestazioni svoltesi lo scorso anno, non ultima, la cena degli europei, il cui servizio è andato ad abbattere una parte delle quote di debito che la società accusa verso il comune. Questa volta però il dirigente Del Longo cogliona i cittadini: malgrado gli affitti ancora da pagare, il comune paga il cliente moroso. Sodi pubblici per lo show di Fontanini e Del Longo. Illeciti e Disordine a Udine.