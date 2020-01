PoliziaLocaleFVG Exxx…Polzive!!! Cisl irriconoscibile: smentite le balle di Perazzoni. Ufficiali senza titolo zampettavano sul selciato di piazza Libertà e gozzovigliavano a spese di pantalone, Dri, Stafuzza e Florio. Sbrego Sindacale e segnalazione all’ANAC. Esclusivo.

Sportellata colossale quella che ha ricevuto ieri Perazzoni dall’infaticabile truppa della Polizia Locale di Udine. Smentito dai fatti e dalle ragioni. Gli ufficiali lunedì erano presenti alla cerimonia e, oltre agli aventi titolo e laurea come la Rotolo, si sono visti in servizio anche gli “abusivi” che la CISL vuol difendere come lo zoppetto Dri, la scroccatrice di creme Florio e Stafuzza. Un Mix esplosivo che manda a carte 48 tutte le farloccate sulla sicurezza degli squalificati di palazzo D’Aronco. Ecco perché ben 12 agenti vogliono smammare da Udine. Ieri l’altro nessun ufficiale assente, anzi, Stafuzza pur di esserci, era in straordinario. Nemmeno proteste poiché i vitelloni si sono trasferiti e nascosti in luogo top secret per ingurgitare la deliziosa teoria di cibarie che Pantalone friulano ha offerto (5.000 euri).

Ma la questione è seria ed è la seguente. Alcuni percipienti hanno segnalato all’ANAC e altri organi competenti, la questione degli 8 ufficiali senza concorso che si sta trascinando da anni. Il comune ha pagato agli ufficiali senza titolo anche gli arretrati: Daniele Cossero, Maria Giuseppa Florio, Massimo Nardin, Magda Petri, Francesca Maria Verettoni, Giulio Dri, Elvis Fain e Sergio Renzo Stafuzza. 8 magnifici nelle grazie del comandante Del Longo. Quindi i ricorrenti chiedono l’intervento delle autorità al fine di verificare la regolarità di queste promozioni, sia dal punto di vista giuridico che economico. Inoltre, l’istanza è rivolta anche al comune vista che non ha ricorso in Cassazione alla sentenza di Appello come sarebbe stato suo dovere. Quali coperture politiche e di sottogoverno possiedono gli 8 abusivi giacché, per ottenere una promozione di categoria superiore, è necessaria una laurea per accedere sia a un concorso interno che da concorso pubblico? Chi sono coloro che coprono un magheggio del genere sapendo che nessuno degli inquadrati nel comparto unico è stato facilitato da queste operazioni?

Su questi interrogativi e sulla regolarità degli atti e contro i magheggi e illeciti dovrebbe muoversi la CISL, non proteggere i paraculi.