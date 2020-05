PoliziaLocaleUdine Exxx…Polzive!!! Del Longo pensa al look: coi soldi delle multe e del Covid in arrivo 2 Ducati per bastonare gli udinesi, costo 36mila euri. Partite Iva alla canna del gas. Multato anche un medico chirurgo con 533 euri. Esclusivo.

Reprimere e tirar su soldi come forsennati. Durante il lockdown, la Polizia Locale di Udine ha sanzionato anche un medico chirurgo con 533 euri perché aveva il foulard abbassato. VergognaCentrodestra.

Il nuovo corso del centrodestra udinese si percepisce anche nelle cose piccine. Il comandante della Gestapo udinese Del Longo, voluto dal pivettaro Fontanini, ha ordinato 2 nuove Ducati per la truppa, costo: 36 mila euri. Strano acquisto, giacché la maggior parte degli agenti sono tutti ultra quarantenni e quindi le due ruote per loro sono inguidabili, troppi cavalli. Ecco allora il motivo della spesa: “Migliorare l’immagine della Polizia Locale”.

Le casse del sindaco Fontanini al capitolo Polizia Locale, straripano di soldi. Le misure repressive dell’estate scorsa contro gli automobilisti, hanno reso bene. Lo stesso vale per le multe elevate dagli equipaggi di via Girardini durante il lockdown e affibbiate ai poveri disgraziati beccati senza mascherina. Soldi tirati su colpendo i cittadini. Colpendo le partite iva che non sanno come ripartire e che si vedono bastonate da un comune che sempre più distante dalla città. 2 Ducati fiammanti, 36 mila euri. Paga Pantalone. 6 annu fa il blogger scoprì una 15ina di motorette nascoste e abbandonate nei sottoscala di via Girardini. Nessuno le ha più viste, sono finite dal rottamatore. Pagate da Pantalone.