PoltroneVirus Exxx…Polzive!!! A Pasian di Prato (Ud) esplodono le gramole populiste: dopo il concorso furbetto, il nipotino Giau tradisce il Codardo per un posto di assessore: turlupinare Lucio Riva e violentare il regolamento comunale. Il sindaco avalla. A Porcia (Pn) i meloniani vogliono coglionare ProgettoFvg. Esclusivo.

I nipotini del Codardo, depositari della legalità tutti i costi, franano sugli enti locali: bidonare i cittadini e andare contro un regolamento comunale per una poltrona. Con ordine.

I magheggi ai tempi della peste, Friuli latrina d’Italia. Si ritorna a Pasian di Prato e al concorso furbetto di lunedì scorso ritagliato su misura per l’espulso dal consiglio Donato De Santis. Il posto in graduatoria è favorevolissimo (5°) visto che la prima classificata, Sabrina Galantin, è attualmente impiegata nell’ufficio di staff del sindaco di Muggia (Ts). Verrà a lavorare a Pasian di Prato? In caso contrario buone probabilità per De Santis, cocco del sindaco, di scalare di una posizione.

L’altro magheggio è latrinoso inonda il Friuli e gli immacolati nipotini del Codardo, quelli di Fratelli d’Italia. La bischerata politica è da Champion e ha per ispiratore Marzio Giau eletto in consiglio nella lista di Fratelli d’Italia-Forza Italia e costretto al tradimento. Il corrispettivo della lista è deboluccio, circa 500 voti capitalizzati con il sindaco e l’assessore Juli Peressini. Gli incastri sono già sistemati. A meno che non si tiri un bidone all’assessore Lucio Riva della lista UDC che ha portato in dote solo 180 voti (la Lega da sola 1.000 voti). Giacché la sete di poltrone colpisce anche i meloniani, è in fase di studio l’escamotage per sistemare Marzio Giau: mandare una velina alla stampa accomodante per annunciare la formazione di un gruppo consiliare contro il regolamento comunale: Un nuovo gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio composto da una componente di una lista che ha corso contro il sindaco e il consigliere comunale eletto nelle file di Fratelli d’Italia-Forza Italia. Giacché il regolamento comunale non lo prevede, si tenta la via del misto: in questo caso, con due consiglieri si tenterà di coglionare Lucio Riva per favorire il nipotino del Codardo Giau. Miserie politiche in riva al Cormor e ai tempi delle paturnie di Fratelli d’Italia sul buon governo e la legalità. Tra i più soddisfatti il sindaco Pozzo che non vede l’ora di liberarsi di Lucio Riva.

Posti & Poltrone (vedi Udine) come quelle che si stanno spartendo in comune a Porcia alle spalle di progetto FVG per prendere il posto dell’espulso assessore Paronetto. I Fratelli Ciriani, sono al lavoro per impadronirsi della poltrona.