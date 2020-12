PoltronificioCarnico Exxx…Polzive!!! Pronto il grande piano dei valligiani per conquistare A&T 2000: Scalzare la Collinare e puntare alla presidenza della partecipata. Regia del PD e del presidente Aita. Friulani coglionati. Esclusivo.

Domani sera è convocata l’assemblea dei soci di A&T 2000 che dovrà esprimere il gradimento o meno all’aumento di capitale proposto dalla società. Una proposta che ha insospettito gli attuali soci che intravedono in questa operazione la regia del Pd il cui esponente è presidente del Cda. I dettagli.

Perchè l’aumento di capitale? il progetto è chiaro. Far entrare nella compagine della società i 28 comuni dell’ex Uti carnica per depotenziare l’assetto sociale troppo sbilanciato sul centro destra. Ieri sera il consiglio comunale di Tolmezzo 〈Ud〉, ha formalizzato l’ingresso del comune carnico in A&T 2000. Maggioranza compatta, astenuti i consiglieri di opposizione. Le ragioni dell’ingresso dei 28 comuni carnici in A&T 2000 è vincolato alla compensazione con una poltrona nel Cda per qualche trombato. L’attuale Consiglio, presieduto da Aita, può essere esteso fino a 5 consiglieri, in questo senso non è inopportuna l’ipotesi confessata a Leopost da un addetto ai lavori dell’Alto Friuli che prevede anche un blitz alpino in CDA grazie alla copertura del Pd. Il centrodestra paga ancora la scelta disorientata del luglio scorso di aver concesso il campo al presidente Luciano Aita Quota Pd.

Vista la delicatezza dell’argomento, è stata convocata per questa sera l’assemblea dei soci della Comunità Collinare che detiene ben il 33 per cento delle quote. I partecipanti dovranno esprimere il gradimento o meno alla proposta di aumento di capitale della società. Con tutti i risvolto politici che stanno preoccupando i sindaci, non ultimo, quello dell’allargamento del CDA a 5 consiglieri con il rischio di vedersi sfumare la presidenza per una terza volta.