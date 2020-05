PoltronificioFriuli Exxx…Polzive!!! Udine a novanta Gradi. La politica si agita: scadenze e sistemazioni appetitose nelle partecipate. Gli amici e i garanti da incastrare al CAFC, Carnia Industrial Park e in COSEF. I Nomi. Esclusivo

Primo maggio festa delle sistemazioni. In barba alle casse integrazioni.

Qui in foto i vertici del Co.Sef che andranno a scadenza con l’approvazione del bilancio di quest’anno che, com’è noto, sarà rinviata causa Corona Virus. A destra il presidente Marinig a sinistra il vice Disetti. La teoria di nomi che rimbalza sul Consorzio è di livello, da Luci a Midolini, passando per il commercialista Gottardo. Da almeno un paio di mesi i fanali illuminano l’asse Trieste-Udine. Fontanini dovrà ingoiare il nome imposto da Trieste se vorrà continuare a fare il sindaco, altrimenti ciccia. Decide una parte della maggioranza in consiglio comunale a Udine.

Altro discorso la mangiatoia CAFC da oltre 250 dipendenti e le cortesie riservate ai vertici con 25mila euri di catering di livello al mese. Il presidente del Consorzio è Salvatore Benigno, candidato sindaco a Latisana e trombato dolorosamente da Galizio. Il catanese Benigno è una delle pedine di Pier Mauro Zanin, il presidente del consiglio regionale che si è autoassunto in MTF di Lignano e che lo ha premiato con la presidenza del Consorzio per aver perso il comune. Nel Cda figurava, fino a un anno fa, anche l’onorevole Bubisutti poi surrogata da Marianna Tomasin. Nel consiglio del CAFC spiccano i nomi di Bruno Flora, Eddi Gomboso e Giovanni Valle. Benigno punta al bis con la copertura del direttore di MTF in aspettativa, Pier Mauro Zanin.

I consorzi sono una manna per i friulani trombati. Quello del collinare è l’esempio lampante (il presidente De Simon, rinunciatario sindaco uscente di Osoppo).

Dopo il Co.Sef e il CAFC si va al rinnovo cariche anche del Carnia Industrial Park di Tolmezzo ex Cosilt. Il presidente uscente è Mario Gollino, che viene dato per favorito dopo che sono stati fatti circolare tatticamente i nomi del consigliere comunale di Tolmezzo Marcon, quello di Siagri e quello della trombata D’Orlando poi sistemata in Autovie. Ad oggi il favorito resta l’uscente e infaticabile Gollino, che vola verso gli 80anni, anche se gli addetti non escludono sorprese all’ultimo minuto. I consiglieri uscenti sono Anna Rotaris e Narciso Paolo Vriz. Primo maggio, il mese delle sistemazioni per i morti di fama friulani, in barba alle casse integrazioni.