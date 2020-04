PoltronificioLega Exxx…Polzive!!! Inizia la fase 2 del sindaco di Udine: Via una giornalista per sistemare in ufficio la giovane cocca dell’assessore. Pronto il magheggio e il parcheggio. Nuova selezione. Esclusivo.

La fase 2 annunciata dal sindaco del feudo leghista di Udine è pronta per essere varata. Trae spunto dal timbro che la Lega ha stampato sulla facciata di palazzo D’Aronco: Poltronificio, si tratta di sistemazioni per ruffiani i cui requisiti principali sono quelli di essere stato in lista e possibilmente trombato alle ultime comunali. Chissarà la fortunella che rientra nelle caratteristiche del magheggio escogitato dai leghisti? Le iniziali sono già stampate sul muro del parcheggio.

Lo stramaglio è stato concepito alla fine di dicembre con l’allontanamento di Damele e perfezionato il 25 febbraio con delibera giuntale, presenti tutti 11 i componenti. Fontanini, Michelini, Barillari, Battaglia, Ciani, Cigolot, Falcone, Franz, Laudicina, Manzan e Olivotto.

L’ufficio di staff aveva individuato nella giovane Michela Trotta la nuova collaboratrice del giornalista Francesco Chert. Era stata assunta il 1^ settembre assieme alla lavandaia Paoletig. La Trotta, non facendo arte del cerchio dei baciapile, non durò molto e se ne andò esattamente il 20 febbraio scorso.

Verso metà febbraio e su pressioni di un assessore leghista, la giunta deliberò la riduzione del numero di giornalisti, da due a uno, l’escamotage era funzionale all’assunzione dell’aspirante paracula. La giunta votò a favore del provvedimento che apriva le porte alla preferita del cerchio padano, ecco un brano: “Il sindaco…, considerate le criticità e le esigenze dell’ufficio di staff ritiene opportuno inserire AL POSTO DELLA FIGURA DI GIORNALISTA UNA RISORSA CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO…,”. Incarico fiduciario che sarà pescato da una nuova procedura quando in corso ce n’è una da 400 candidati. Nel caso di GA non serve nemmeno dare il colloquio.

La nuova figura rientra nel ricambio generazionale avviato dalla fase due dei leghisti udinesi, il paraculismo. Si prevede quindi l’allontanamento della stagionata lavandaia Paoletig per fare spazio alla più giovane e brillante G.A. Un segnale è già arrivato. La lega ha provveduto a riservare alla new entry lo stallo nel parcheggio del feudo.