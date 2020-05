PoltronificioLegaFVG Exxx…Polzive Pronto il concorso-paracaulo per sistemare la cocca dell’assessore di Udine. La tipa è stata trombata alle comunali ed è oltre 200esima al concorsone. Le domande inutili degli aspiranti entro il 26 maggio. Il tramonto della stagionata delle valli. Esclusivo.

Nelle more del concorsone da 400 candidati impantanato negli uffici della PO Contin, il sindaco riesce ad imbastire un nuovo bando per assumere la cocca dell’assessore che in quel concorsone non ha speranze di riuscita (oltre 200esima). Domande entro il 26 maggio. E’ inutile partecipare, il nome della selezionata lo trovate qui e l’assunzione già confezionata. Udine Latrina Italica.

E’ stato pubblicato l’altro ieri l’avviso di selezione per assunzione a tempo determinato di un amministratore contabile da assegnare all’ufficio di staff del sindaco. Si tratta di un incarico fiduciario, quindi, cari aspiranti, le vostre domande entro il 26 maggio saranno cestinate. Il magheggio è degno del peggior paraculismo leghista. Com’è stato concepito?

Lo stramaglio è stato concepito alla fine di dicembre con l’allontanamento di Damele e perfezionato il 25 febbraio con delibera giuntale, presenti tutti 11 i componenti. Fontanini, Michelini, Barillari, Battaglia, Ciani, Cigolot, Falcone, Franz, Laudicina, Manzan e Olivotto.

L’ufficio di staff aveva individuato nella giovane Michela Trotta la nuova collaboratrice del giornalista Francesco Chert. Era stata assunta il 1^ settembre assieme alla lavandaia Paoletig. La Trotta, non facendo arte del cerchio dei baciapile, non durò molto e se ne andò esattamente il 20 febbraio scorso.

Verso metà febbraio e su pressioni di un assessore leghista, la giunta deliberò la riduzione del numero di giornalisti, da due a uno, l’escamotage era funzionale all’assunzione dell’aspirante paracula. La giunta votò a favore del provvedimento che apriva le porte alla preferita del cerchio padano, ecco un brano: “Il sindaco…, considerate le criticità e le esigenze dell’ufficio di staff ritiene opportuno inserire AL POSTO DELLA FIGURA DI GIORNALISTA UNA RISORSA CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO…,”. Incarico fiduciario che sarà pescato da una nuova procedura, fatta su misura. Nel caso di GA a Fontanini non serve nemmeno fare il colloqui.

La nuova figura rientra nel ricambio generazionale avviato dalla fase due dei leghisti udinesi, il paraculismo. Si prevede quindi l’allontanamento della stagionata lavandaia Paoletig per fare spazio alla più giovane e brillante G.A.