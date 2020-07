PoltronificioPonteRosso Exxx…Polzive!!! Scodeller e Collarile interrogano il sindaco di San Vito (Pn) sui compensi ai pensionati della Zona Industriale: Mascherin: 25mila euri/anno; Gerolin 80mila. Spunta ipotesi danno erariale per oltre 1 milione di euri. Esclusivo.

Perché il consorzio Ponte Rosso non ha chiesto l’aspettativa al direttore Gerolin quando ha ricoperto contemporaneamente anche la carica di consigliere regionale? L’ipotesi di danno erariale per circa 1 milione e 300mila euri è ben fondata. Su questa sprekopoli sanvitese si concentra l’attenzione dei due consiglieri comunali.

Il Poltronificio Industriale per pensionati di Ponte Rosso, nel mirino di Scodeller e Collarile, consiglieri comunali di San Vito al Tagliamento. I due consiglieri chiedono conto su un paio di pensionati di livello che ricoprono cariche di vertice all’interno del Consorzio: Renato Mascherin, presidente del CDA e Daniele Gerolin neo direttore generale senza titoli.

Renato Mascherin è in pensione dal 2012, Daniele Gerolin si sta trascinando dal 2017 per ottenere gli scatti da dirigente. Ecco spiegato il motivo per cui le nuove generazioni fuggono all’estero. Friuli terra di paraculi e poltronari d’oro pagati da pantalone. Giovedì scorso, i due consiglieri hanno interrogato il sindaco Di Bisceglie per capire meglio i magheggi sanvitesi.

Il documento è formidabile se si considera che lo stesso Gerolin è stato presidente del CDA della funambolica Mtf di Lignano (1.500 euri/mese), divenuta famosa per via degli illeciti (autoassunzione) compiuti dal presidente del consiglio regionale Zanin. L’interrogazione è completa e l’attacco è formidabile. Friuli latrina italica.

Consiglio comunale del 9 luglio scorso:

“…l’interrogazione, presentata da Collarile e Scodeller, sulla nomina di Gerolin a Direttore Generale della ZIPR. Zona Industriale Ponte Rosso.

Premesso che nel Sanvitese, quando è stato nominato presidente della ZIPR, Renato Mascherin, era nata una speranza. Proveniva da un mondo imprenditoriale all’avanguardia, costituiva una garanzia. Eravamo convinti che avrebbe operato al di sopra dei Partiti, con la massima trasparenza. Così non è stato: ha deluso le aspettative di tutti. Renato Mascherin ha lasciato la Brovedani nel 2012, ora è presidente del Cda della ZIPR e riceve, da pensionato, un compenso mensile di 2.000 euro/mese. In quanto a Daniele Gerolin, egli svolgeva di fatto (e svolge tutt’ora) le funzioni di Direttore Generale, ma la nomina non era stata ratificata dal Consiglio di amministrazione per non far scattare la clausola di incompatibilità con la sua carica di consigliere regionale”. (vedi caso analogo di Pier Mauro Zanin NdR, salvato dal segretario Zubin). I proponenti interrogano il sindaco per sapere se:

“Il Sindaco, che è il massimo vertice della ZIPR, si rendeva conto che con questa risposta avallava un sistema, senza precedenti? Il Gerolin percepiva due stipendi, uno dalla ZIPR, l’altro dalla Regione. Come faceva a svolgere contemporaneamente questi due importanti ruoli? Ricordiamo – aggiungono i due consiglieri – che la procedura, da sempre in atto nelle aziende sia pubbliche che private, è la seguente: quando un lavoratore viene eletto in Consiglio Regionale, immediatamente viene collocato in aspettativa non retribuita, ovviamente con diritto a riprendere il lavoro una volta cessato dall’incarico. Perchè Gerolin non è stato messo in aspettativa?

La ZIPR, se avesse adottato questa procedura, avrebbe realizzato un risparmio di 1 milione e 300 mila euro.

Daniele Gerolin, che risulta ancora indagato e in attesa di giudizio per le spese pazze, è stato nominato direttore Generale (non è più consigliere regionale e perciò non corre alcun rischio di perdere lo stipendio). Per realizzare ciò, il CDA, d’intesa col Sindaco di San Vito, è ricorso ad un marchingegno: sopprimere il requisito della laurea previsto nel precedente Statuto della ZIPR. Inoltre il Gerolin, che doveva andare in pensione nel 2017, è stato trattenuto in servizio fino al 2022.

Chi sono i responsabile di questa mala gestio?

Ricordiamo che la ZIPR è un’azienda pubblica che ha un Consiglio di amministrazione, un Presidente, un collegio sindacale. Questi tre organismi operano sotto la vigilanza dei soci: il Comune di S. Vito, unitamente al Comune di Casarsa che detengono un numero di quote che consente di avere la maggioranza assoluta: 1.572 quote su un totale di 3.010″.