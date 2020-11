PoltronificioUdine Exxx…Polzive!!! L’assessore Franz sistema Russi nel suo ufficio, era 10° in una graduatoria dell’Uti Collinare. Esclusivo.

Il 23 ottobre scorso il comune di Udine aveva bandito un concorso per “D”. Come mai Franz non ha atteso l’esito? La determina é dell’11novembre scorso: assunzione di un dirigente per il comune di Udine “scoperto” in un elenco di candidati di un concorso imbastito un anno fa dall’Uti Collinare. Un documento da manuale per capire quanto conta la paraculaggine sotto il governo dei leghisti Fontanini, Ciani e Franz. In piena crisi Covid, in cui gli eventi scarseggiano, l’assessore Franz riesce a “pescare” da una graduatoria dell’Uti Collinare, un aspirante giunto 10° da piazzare nel suo ufficio di promozione turistica. Trattasi di Alessandro Russi. Quali magheggi sono stati scomodati per accelerare la chiamata? Come avrå fatto a superare ben 8 candidati classificati col punteggio più alto del suo? Magheggi che rispondono solo a un principio: poltronificio. Roba da Corte dei Conti per via degli 800 euri che gli uffici hanno impegnato per accelerare la chiamata.

Friuli Latrina d’Italia.