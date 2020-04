PoltronificioUdine Exxx…Polzive!!! Le confessioni di Fontanini: Non sono capace di fare il sindaco di Udine. La conferma in prima pagina del MV. Impietoso confronto con Gorizia e Monfalcone. Esclusivo.

Un suggerimento a Fontanini giacché vuole scrivere a Fedriga: convinca il presidente ad imprestargli per un decina di ore alla settimana il sindaco di Monfalcone oppure quello di Gorizia.

La conferma che il sindaco leghista eletto per sbaglio non è capace di fare il mestiere, è protocollata sulla prima pagina del Messaggero Veneto di oggi: Fontanini scrive. Non sa fare altro. Neanche capace di trovare una sala per convocare il consiglio comunale o attrezzarsi per le “call”. L’inutilità fatta persona.

Dopo che il sindaco di Monfalcone, la leghista Cisint, ha ottenuto ieri il via libera al bilancio di previsione che ha nella ripresa produttiva la sua venatura (maratona di 8 ore); dopo che Ziberna, nella piccola Gorizia, produce provvedimenti concreti a sostegno di famiglie e imprese, il Friuli del sindaco leghista di Udine non va oltre la scrittura. L’unica cosa che il pivettaro insediato a palazzo a Palazzo D’Aronco sa fare è quella di scrivere. Scrive a Fedriga. Scrivere e attendere una risposta. L’incapacità è confermata.

Nel frattempo i suoi colleghi pedalano. Se ben si capisce, l’attività amministrativa della maggioranza del centrodestra udinese si limita a questo: comunicati ai giornali con preghiera di pubblicazione, oppure petulanti richieste di “like” su facebook o preghiere di commenti. Game Over. Il Contado vi attende.