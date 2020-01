PolverieraBraganti Exxx…Polzive!!! Massimooooh siamo sicuri? Nominati i 4 capidipartimento dell’azienda sanitaria Friulana: Greatti, Compagnon, Bergagna e Romano. Boatos dall’Umbra sul DG. Esclusivo.

La nuova azienda sanitaria universitaria del Friuli centrale è vastissima e conta circa 500 mila abitanti, Il direttore generale nominato dalla giunta Fedriga è Massimo Braganti, proveniente da una brevissima e tormentatissima esperienza come commissario nell’Asl2 di Terni in Umbria. L’ex commissario straordinario, il 24 dicembre, vale a dire sei giorni prima di lasciare l’incarico, ha firmato una delibera con la quale affidava la dirigenza della struttura semplice dell’Asl di Medicina di Narni e Amelia al dottor Alfiero Candelori, malgrado fosse già in itinere un bando con tanto di commissione già formata. Al riguardo il nuovo direttore generale dell’Asl 2 ha preso provvedimenti di sospensione con l’avvio di un’indagine interna come ha già fatto per la delibera delle stabilizzazioni di sei dirigenti amministrativi. Il nuovo commissario, Massimo De Fino, ha deciso di avviare un’indagine interna con l’acquisizione di tutti gli atti ufficiali posti in essere dall’Asl, anche in merito alla nomina di di Alfiero Candelori direttore dell’Asl di Narni.

Ora, il nostro neo Direttore Generale, di cui si parla un gran bene malgrado qualche marachella, sta elaborando l’organigramma dell’azienda sanitaria Friuli Centrale, una struttura complessa con circa 9mila dipendenti. Per questo motivo il DG ha scelto capidipartimento di altissimo rango: Compagnon, Bargagna, Greatti e Romano. Siamo sicuri? Ora restano da nominare i capidipartimento sanitari e allontanare i riverberi dei boatos dall’Umbria.