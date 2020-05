PolverieraCarnica Exxx…Polzive!!! Cacciata la segretaria dell’Uti-Carnia Paola Bulfon, aveva scoperto i magheggi per modificare un regolamento su nomina nuovo direttore. E’ stata sostituita col segretario del comune di Tolmezzo, Peresson. Incrocio Mareschi-Crozzolo. A chi interessa un direttore a termine? Esclusivo.

E’ in corso a Tolmezzo la riunione dell’ufficio di presidenza dell’Uti ormai al tramonto. Il presidente dell’Unione, Francesco Brollo deve dirimere una matassa che si rivela molto ingarbugliata. Accogliere e modificare le proposte di procedura di nomina del nuovo direttore. In Carnia è stata privilegiata, per vari motivi, la figura del dirigente, l’onnipotente Crozzolo, il dirigente il più prorogato d’Italia.

Ora in Uti e in virtù della nuova legge di riforma varata dal centrodestra, le cose sono cambiate e alcune correnti stanno facendo pressioni e accelerazioni per elaborare un regolamento su misura dei maneggioni e che tiri avanti fino al 31 dicembre 2020, data di chiusura dell’ente.

La storica segretaria Paola Bulfon, appena si è accorta dei magheggi che la cosca stava elaborando, ha sollevato alcune questioni. Questioni di illegittimità formali sul regolamento che non corrispondevano a una corretta amministrazione. La Bulfon non avrebbe mai firmato il nuovo regolamento. Per rimediare alla presa di posizione della segretaria, l’ufficio di presidenza, composto dai sindaci Paschini, Ariis, Coradazzi, Cortolezzis, De Crignis, Gonano Erica e Luigi, e Zanier ha spinto il presidente Brollo a firmare il decreto di nomina del dott. Peresson Ruggero, attuale Segretario Comunale titolare del Comune di Tolmezzo, a Segretario dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia. Un magheggio da Champion che nasconde le tensioni e gli interessi che turbano i maneggioni dell’Uti Carnia. A chi interessa un direttore della durata di soli 6 mesi? visto che a Gennaio sarà tutto da rifare? A chi interessa lo stagionato Mareschi contro il prorogato Crozzolo?

La polpa dev’essere di livello se una segretaria sempre molto attenta ai brocardi della Pubblica Amministrazione è stata cacciata.