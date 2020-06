PolverieraCarnica Exxx…Polzive!!! Tolmezzo insorge contro lo strapotere dei burocrati. Smascherato il clan che frena il rilancio della Carnia. Asse Bulfon-Ariis per salvare Crozzolo, il dirigente più prorogato d’Italia. L’elenco dei 12 candidati. Il nuovo direttore tirerà 110 mila euri /anno. Esclusivo.

Il 19 giugno, tempo limite, inizieranno i colloqui per assumere il nuovo direttore dell’Uti che dovrà traghettare l’Unione verso la Comunità, in copertina gli orari e in pole position lo stagionato Mareschi. Occhio alle date. Chi ha spinto affinché i colloqui venissero effettuati a fine giugno? e perché?

In Carnia il tramonto della riforma enti locali del Fvg elaborata da Serracchiani-Panontin, è accompagnato da uno sbrego che andrà conservato negli archivi alpini. Una fenditura che divide le valli in due parti: il rilancio e l’assuefazione o la rassegnazione. Protagonista della partita, Maurizio Crozzolo, il dirigente più prorogato d’Italia e il magheggio di alto livello che ha messo in piedi: una ragnatela di relazioni interne costruite con pazienza per ottenere solo uno scopo: il limite della carica al dirigente più prorogato d’Italia deve arrivare al 30 giugno. Data decisiva che consentirebbe al ff di direttore senza concorso, di ottenere i requisiti per partecipare ai bandi per dirigenti nelle Pubblica Amministrazione. L’obiettivo è quello di aspirare a diventare la nuova figura apicale della rinnovata Comunità Montana voluta da Fedriga e che entrerà a regime il 1 gennaio 2021. Compenso 110 mila euri/anno. Le ragioni delle dimissioni della segretaria Paola Bulfon e le reazioni del sindaco di Raveo Daniele Ariis, sono la testimonianza più evidente che il potere burocratico locale sta ostacolando in tutti i modi possibili i colloqui per le definizioni del nuovo direttore. La cosca ha come obiettivo quello di trascinare il Crozzolo fino al 30 giugno. In questo senso emerge un’interrogazione consiliare che l’ex consigliere regionale Cacitti aveva presentato in aula a Trieste, Marsilio e Serrracchiani la insabbiarono. Ora pare il documento possa essere ripresentato. Carnia infetta, regione malata. In copertina l’elenco dei candidati.