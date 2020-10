PolverieraCentroDestra Fvg Exxx…Polzive!!! Il Pd infilza il Carroccio sulle dimissioni di Zanardi Landi: “Per fame di posti, la Lega distrugge il prestigio di Aquileia”. Sbrego Fratelli d’Italia-Forza Italia. Esclusivo.

In foto: Parla il presidente, e l’assessore alla cultura sistemata da Dal Mas in regione, gli gira le spalle.

Zanardi Landi dà le dimissioni da presidente della Fondazione Aquileia e il PD accusa la Lega di aver facilitato l’uscita del diplomatico in accordo con l’assessore Gibelli. Sul Porto franco di Trieste si apre uno squarcio in maggioranza: Forza Italia esce dall’aula su una mozione presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Giacomelli.

Una mozione formidabile, relativa al Porto franco di Trieste che impegni l’UE a inserire Trieste fra le zone extradoganali. Il consigliere che ha elaborato il documento è il capogruppo di Fratelli d’Italia Claudio Giacomelli. Secondo il patriota, “…i porti franchi sono uno straordinario strumento di promozione industriale, un modo per produrre occupazione…”. Detto fatto. La mozione viene condivisa anche dall’opposizione che s’infila nella fenditura aperta dal sorprendente rifiuto dell’appoggio alla mozione da parte di Forza Italia. L’asse della Destra con l’opposizione irrita gli azzurri ancora invischiati nelle questioni marittime post Monassi. Lo sbrego non è passato inosservato e lo stesso Francesco Russo lo ha evidenziato in un commento nella serata di ieri.

In quanto alla Fondazione Aquileia, i DEM, rispetto alle improvvise dimissioni da presidente del diplomatico Zanardi Landi, puntano l’indice contro la Lega, rea, in accordo con l’assessore di Forza Tragica Gibelli e con la certificazione di Fedriga, di aver costretto il presidente ad andarsene. Cristiano Shaurli tuona: “Per fame di posti, la Lega distrugge un istituto prestigioso, un’esperienza riuscita di collaborazione fra regione e Stato. motivo d’orgoglio…”. Lo stesso Franco Mattiussi, consigliere regionale azzurro di Aquileia riferisce al Messaggero Veneto: “Dico solo che tra la Fondazione di prima e quella della presidenza Zanardi Landi, non c’è paragone…”.