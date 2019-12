PolverieraCentrodxFvg Exxx…Polzive!!! Luca Zaia asfalta la scelta del presidente Zanin (Rup MTF) sul giornalista Carini. Tensione alle stelle in maggioranzaFVG per domani. I senatori friulani Dal Mas e Stabile presentano venerdì a Roma “Voce Libera” con Carfagna. Esclusivo.

Metà dicembre 2019, la Stalingrado del centrodestra FVG. Un caos totale. Ufficiali in bambola e truppe disorientate. Da qualsiasi parte lo guardi, trovi macerie. E la disoccupazione aumenta, ma loro pensano ai posti. In termini pratici mangime per le sardine. Dopo le esclusive anticipazioni del blogger con qualche riserva su Loris Basso, si entra nella fase cruciale delle nomine di Fanny Codarin al posto di Baiutti, Pierluigi Molinaro e Fabio Carini rispettivamente capo di gabinetto, portavoce di Zanin (peraltro anche Rup a Lignano in Mtf 60mila a euri/anno) e direttore dell’ACON. Se i numeri gireranno a favore di queste scelte (sono 7 i componenti dell’ufficio di presidenza: Zanin, Gabrovec, Russo, Zanon, Shaurli, Polesello e Mazzolini), nulla sarà più come prima. Lo sbrego in maggioranza sarà doloroso. Due sono i corni su cui le critiche sono più feroci: Fabio Carini e P. Molinaro. Il giornalista è stato inibito dalla Federazione italiana di Atletica Leggera per le sue frasi razziste in occasione della Bavisela. Zaia dal Veneto ribadisce: “Chi discrimina è un poco di buono che va punito”. Zanin invece lo premia, centrodestra irriconoscibile. In quanto a Pierluigi Molinaro, trombato alle regionali, rivendica un posto al sole e il presidente lo sistema a 100mila euri/anno come portavoce. A fare cosa? Molinaro non lo sa, ma è il teorico del: “…Si tutela interesse personale…, e #vicini alla gente”. Delirio paraculesco.

Ieri sera a Castions l’ex sindaco di Forgaria e Alpino Molinaro, stava già facendo le prove del nuovo corso ufficiali del giacimento di ruffiani del centrodestra. Un poltronifico che si arricchisce anche del premio del reddito di cittadinanza all’insù a un altro trombato alle regionali: Igor Treleani, fresco di promozione come ufficio stampa-comunicazione in FVG strade (a che serve?). Altro che Sardine!!!

Ma i colpi di scena non mancano e venerdì prossimo alle ore 12 nella sala del Consiglio della Camera di Commercio di Roma, i senatori friulani Laura Stabile e Franco Dal Mas, presenteranno l’associazione fondata da Mara Carfagna; “Voce Libera”. L’atto costitutivo è già stato firmato e il logo è quasi pronto (Adn Kronos).